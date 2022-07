Embate Arlenis Sierra en defensa de liderazgo de Movistar

La Habana, 6 jul (ACN) La ciclista cubana Arlenis Sierra, referente de América en las más importantes carreras de ruta, afrontará hoy la sexta etapa del Giro de Italia Donne, donde protagoniza la defensa del liderazgo general de Annemiek van Vleuten.

Sierra, segunda figura con más palmarés en el club español Movistar Team, está en el puesto 24, a 11:30 minutos de Van Vleuten, quien acumula 11:51:35 horas.

Lea: Confirmados olímpicos cubanos en ajedrez de Benasque

La campeona olímpica y mundial holandesa, líder del Movistar y del escalafón del orbe, tomó el mando del Giro de Italia el lunes, en un segmento de duros desafíos montañosos.

Con la caída el martes del "cohete danés", Emma Noorsgaard, a quien aún no se le determina si puede continuar la lid, adquiere más relevancia la función de Sierra en pos de mantener la hegemonía para el Movistar.

🇮🇹6️⃣🧗‍♂️ It's an interesting circuit around Sarnico for stage six of the #GiroDonne22 (🛣️ 115km), plus the famous Città Alta climb at the end in Bergamo. A day to keep full focus on ☝️🦊



🏳️ 10.55 / 🏁 14.15 / 📺 12.45 @Eurosport_ES - @GcnRacing pic.twitter.com/GSDUEsZrI8