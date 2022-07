Aporta atletismo cubano dos preseas de plata en Juegos del Caribe

La Habana, 1 jul (ACN) El atletismo cubano aportó hoy dos preseas de plata en la primera fecha competitiva de ese deporte correspondiente a los I Juegos del Caribe Guadalupe 2022.



Las medallistas por Cuba fueron la saltadora de longitud Yanisley Carrión y la jabalinista Mariannailys Silva.



Estoy contenta, aunque el resultado no fue el que esperaba, quería mucho más de 37 metros, pero no pudo ser, declaró Silva a los enviados especiales de la publicación deportiva Jit.



En el caso de Carrión, dijo que subir al podio es una alegría para ella, aunque como es lógico hubiera querido ser la campeona.



Por dificultades para acceder al sitio oficial de esa competencia, no fue posible encontrar las marcas de las atletas de la isla, ni la de sus rivales.



También este viernes por la nación caribeña el velocista Shainer Reginfo, ganador del metal de bronce en los 100 metros planos del certamen universal de la categoría sub-20 años, con escenario en Nairobi, Kenia, en 2021, no pudo avanzar a la final.



Reginfo, monarca del hectómetro en el Campeonato Iberoamericano de atletismo que acogió Alicante, España, en mayo último, quedó descalificado y vio frustrado así su deseo de ser medallista en esa prueba reina de la velocidad.



En esta jornada la delegación cubana alcanzó una buena cosecha de tres metales de oro, cuatro de plata y tres de bronce, entre la natación y el atletismo.

Mañana en el deporte rey competirá, junto a otros compañeros, Greisys Roble, dueña del título de los 100 metros con vallas en el Iberoamericano de Alicante.



Igualmente tendrán acción los saltadores de longitud Maikel Vidal y Daniel Mustelier.