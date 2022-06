Béisbol: lo vital es sacar el primer out, dice Leandro Martínez

Bayamo, 29 jun (ACN) El experimentado zurdo de 43 años Leandro Martínez, ha sido la designación del mentor Carlos Martí para que abra por los monarcas exponentes Alazanes de Granma, el partido decisivo en pos del título de la LXI Serie Nacional de Béisbol en contra del subcampeón Cocodrilos de Matanzas.

En esta final, Leandro inició el segundo juego que perdió su equipo, pero él no tuvo decisión, por lo que hoy aclaró a la ACN que viene muy concentrado y con el gran objetivo de sacar el primer out de cada entrada.

El zurdo explicó además que respeta mucho al rival, pues considera a Matanzas como uno de los mejores equipos del país y para lograr un triunfo contra ellos tiene que concentrarse durante todo el juego e intentar sacar el primer out de cada entrada.

Me ha tocado la tarea de lanzar este séptimo juego y creo que me he preparado muy bien para enfrentar a un conjunto de muy buenos bateadores. Tengo una idea de cómo voy a lanzarles, pero te aseguro que no me concentro en uno en especial ya que un turno al bate no se parece al otro, expresó.

Martínez da singular importancia a la concentración encima del montículo, donde analiza que lanzamiento es más conveniente para poner out a determinado bateador. Cada vez que termino un inning, salgo con dolores de cabeza por la intensidad del partido. Incluso en el banco, ya voy analizando la tanda a la cual me enfrentaré en el inning siguiente.

Sobre cómo ha podido llegar a 43 años de edad lanzando bien en el béisbol, Leandro Martínez aseveró que realiza una preparación casi especial, pero le gusta entrenar y se ha propuesto hacerlo casi similar al nivel de los muchachos nuevos, algo que no se le hace difícil.

Y relacionado con el tema de hasta cuándo seguirá en el béisbol, ratificó que se mantendrá mientras la bola le llegue al home.