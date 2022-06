Béisbol: entonces hoy, ¡que gane el mejor!

Bayamo, 29 jun (ACN) Es muy real el adagio beisbolero de que un juego lo gana cualquiera de los rivales; pero hoy, esa máxima cobra matices espectaculares ya que el vencedor entre el monarca exponente Granma y el subcampeón nacional Matanzas, alzaría el trofeo de titular en la LXI Serie Nacional.

Este interesante pareo marcha igualado 3-3 y, en honor a la verdad, hay que ver cómo andan de diezmados ambos planteles, y no me refiero al grupo de figuras de la plantilla inicial, que no están ahora.

Realmente, los médicos y fisioterapeutas hacen maravillas para mejorar a sus lesionados. Y lo que es más complicado: andan tocadas figuras claves de ambos equipos.

Por eso, no me atrevo a dar un pronóstico. Solo les diré que debe ser un buen duelo de zurdos entre el veterano granmense de 43 años Leandro Martínez, y el yumurino Yamichel Pérez, ambos con repertorios bien diferentes.

Me voy a cuidar de todos, porque Matanzas es un gran equipo, de los mejores de Cuba, nos comentó Leandro, en tanto a Yamichel ya lo estaban molestando los jugadores granmenses -existen muy buenas relaciones entre ambos equipos-, y le decían que tratara de saltar sobre el box después que hiciera cada lanzamiento, en clara alusión al potente swing que intentarán hacerle a la pelota.

Muy entrada la noche, Armando Ferrer, mentor de los Cocodrilos, aún no contaba con la inclusión en la tanda del segunda base Yadil Mujica, en tanto los fisioterapeutas trabajaban sobre la lesión del cuarto bate Erisbel Arruebarrena.

Mientras, es bien seria la situación del torpedero granmense Yulian Milán, y su mentor Carlos Martí aclaró que, de no poder jugar, tendría que mover a varios hombres de posición.

En lo que sí coincidieron ambos mentores fue en que abrirán Leandro y Yamichel, pero que tienen listos a todos sus lanzadores.

Entonces, ¿Granma retiene el cetro de la pasada temporada o Matanzas toma revancha? Esperemos.