Béisbol: Castillo impenetrable y Alazanes igualan play off final

Bayamo, 28 jun (ACN) Los Alazanes granmenses tuvieron hoy como muro de contención al zurdo Yunier Castillo, remontaron el duelo y se impusieron 3-1 a los Cocodrilos matanceros para igualar 3-3 el play off final de la LXI Serie Nacional de Béisbol que culminará mañana en el estadio Mártires de Barbados, en esta ciudad.

Este fue un juego que había sido sellado la víspera en el tercer inning con pizarra favorable 1-0 a los del occidente. Pero en la parte baja de ese episodio, un jit del pimentoso antesalista Osvaldo Abreu frente al abridor zurdo Dariel Góngora -también había iniciado ayer-, empató el partido.

Castillo, que fue subido al box por el mentor Carlos Martí para relevar el juego, tuvo pleno dominio en los 6.0 innings que trabajó, pues dejó a la toletería de los Cocodrilos en apenas tres jits, y con un boleto sin permitir anotaciones.

Me sentía bien con la recta, pero me basé fundamentalmente en los rompientes y tuve un excelente control que me permitió caminar el juego, declaró Castillo a la ACN.

La segunda carrera de los Alazanes cayó en el cuarto acto con apenas un jit, pero aprovecharon dos boletos y un pelotazo frente a Góngora y al relevista Naykel Cruz.

Y en el octavo dieron el puntillazo y anotaron la tercera que les dio más tranquilidad por boleto, dos toques de bola y error del antesalista Jefferson Delgado.

En este partido, el mentor Carlos Martí con sus Alazanes impusieron un récord para postemporadas cubanas, al realizar cinco jugadas de sacrificio con toque de bola.

Mi equipo no tiene grandes bateadores y el lanzador de ellos (Naykel Cruz) tira por encima de las 90 millas. Era necesario arañar todo lo posible, explicó Martí.

Para mañana, en el séptimo y ultimo partido, habrá un duelo de zurdos entre el granmense Leandro Martínez y el matancero Yamichel Pérez. Pero ambos mentores fueron categóricos al exponer que utilizarían a todos los lanzadores de ser necesario para solventar el triunfo.