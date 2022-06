Béisbol: hoy, Góngora vs. Mojena en sexto juego de play off final

Bayamo, 27 jun (ACN) No hay espacio para más y el duelo entre el zurdo matancero Dariel Góngora y el derecho granmense Joel Mojena, matizará hoy el sexto juego del play off final entre ambos conjuntos, con sede en el estadio Mártires de Barbados, en esta ciudad.

Góngora no se pudo enfrentar a los Alazanes en la fase clasificatoria y en esta final acuñó una derrota, en tanto Mojena salió airoso en el tercer juego y hoy buscará un triunfo que le tribute un empate a su equipo.

Apoyados en el poder ofensivo del torpedero Erisbel Arruebarruena y los efectivos relevos del diestro Noelvys Entenza, los Cocodrilos del mentor Armando Ferrer marchan delante 3-2 en este pareo, en tanto el mánager de los Alazanes, Carlos Martí, buscará una alineación mucho más ofensiva, aunque realmente no tiene mucho de donde sacar.

Ya he estudiado bien a los granmenses, que tienen muy buen equipo, pero trataré de caminar lo más posible, comentó Góngora a la ACN, en tanto Mojena no quiso declarar nada y dejó bien claro que no le gusta hablar antes de los encuentros.

Granma ha ganado tres títulos en las últimas temporadas, en tanto Matanzas ha estado en las últimas tres finales, en las que ganó en la edición 59.

En un recorrido por la bella ciudad bayamesa, apreciamos mucho optimismo en que hoy Mojena puede solventar el triunfo del empate 3-3, pero muchos hacen la salvedad de que el mentor Carlos Martí tiene que tomar decisiones más precisas, en clara alusión al inesperado toque de bola en el quinto juego con el receptor Iván Prieto, máximo remolcador en toda la temporada.