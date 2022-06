Granma es difícil, pero estoy listo para ganar, dice Góngora

Bayamo, 26 jun (ACN) Con la final favorable 3-2 a sus Cocodrilos matanceros, el mentor Armando Ferrer anunció al zurdo Dariel Góngora como abridor para el juego de mañana, sexto y (casi) decisivo en la gran final de la LXI Serie Nacional de Béisbol que tendrá por sede el estadio Mártires de Barbados, en esta ciudad.

Yo le quiero agradecer al director del equipo la confianza que ha depositado en mí para trabajar y buscar la victoria en este juego decisivo y así ganar el campeonato. Granma es un rival difícil, muy competitivo, pero vamos a salir a hacerlo todo bien, aunque sé que ellos no van a aflojar en ningún momento del partido, comentó Góngora en exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias.

Este año no he tenido la posibilidad de trabajar contra Granma en la fase clasificatoria, y en este play off final tuve un mal resultado en el primer juego. Pero en compañía de mi entrenador de picheo, he estudiado bien a cada uno de los bateadores y estoy preparado para enfrentarlos con éxito, acotó.

Góngora fue categórico al mencionar al inicialista Guillermo Avilés como el bateador de mayor cuidado en la tanda de los Alazanes.

En el béisbol, ni un juego ni un turno al bate es igual que el otro. Por su calidad, él (Avilés) puede conectarme, pero yo también estoy preparado para sacarle out. Solo hay que esperar a que transcurra el partido.

Sobre quién podría ser el primer relevista de los Cocodrilos, el zurdo explicó a la ACN que eso está en dependencia del tiempo que él pueda estar sobre la lomita.

No hemos conversado sobre este tema con los entrenadores. Pero si puedo llegar hasta el séptimo inning, pienso que sea Entenza (Noelvys) quien se encargue de tirar los dos innings restantes, porque es el hombre con más fuerza y experiencia para esos momentos, aseveró.

Con una buena talla, pero muy poco peso corporal, Góngora nos comentó que ya le urge ver a algunos entrenadores para que le brinden un plan de ejercicios y poder mejorar su masa muscular.

Cuando se acabe esta serie, me pondré en esas funciones para ir en mejores condiciones a la Serie Especial del mes de octubre. Sin dudas, necesito aumentar en masa para rendir mucho más y que mis lanzamientos sean más veloces, finalizó Góngora.