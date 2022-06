Sin sorpresas en apertura de Barrientos de atletismo del año 2022 (+Fotos)

La Habana, 19 jun (ACN) Sin sorpresas transcurrió este sábado la apertura del Memorial Barrientos de atletismo, correspondiente al año 2022, en el que salieron vencedoras varias de las principales figuras de ese deporte en Cuba, incluida Yaimé Pérez, en el lanzamiento del disco.

Yaimé, campeona mundial de Doha 2019 y ganadora del bronce en la cita estival de Tokio, se impuso sin dificultades en su prueba con marca de 63.30 metros (m), muy distante de Melany Matheus (56.70 m) y Silinda Morales (55.97 m), ocupantes del segundo y tercer lugar, en ese orden.

En el Estadio Panamericano, de esta capital, otra de las ganadoras fue la triplista Liadagmis Povea (14.34 m), finalista en la lid bajo los cinco aros de la capital japonesa y subcampeona en el Campeonato Iberoamericano concluido en mayo último en Alicante, España.

Ahí en ese torneo su compañera Leyanis Pérez, monarca en los I Juegos Panamericanos Júnior de Cali, Colombia, en 2021, se agenció el título con registro personal de 14.58 m, pero ahora acabó segunda con 14.30 m; mientras tercera se ubicó Davisleidy Velasco (14.14 m).

También subió a lo más alto del podio de premiaciones la cuatrocentista Roxana Gómez, ocupante del octavo lugar en Tokio 2020, quien cruzó la línea de meta con crono de 51.86 segundos (s), por delante de la mexicana Paola Moran (52.40 s) y la cubana Lisneidy Veitía (52.55 s).

Me sentí bastante bien, hacía tiempo que no corría en esta pista, pero todo salió como esperaba, sin preocuparme por las contrarias, mi intención era hacer mi carrera lo mejor posible y salió el resultado, declaró Roxana a la prensa.

Estos primeros meses del año me he sentido en muy buenas condiciones físicas y eso me estimula a buscar metas superiores, como por ejemplo volver a bajar de los 50 s o acercarme a mi tope personal (49.71 s) conseguido en los Juegos Olímpicos, expresó.

Igualmente señaló que en el cercano Campeonato Mundial de atletismo sus pretensiones son volver a estar en el grupo de avanzada de los 400 metros planos (m/p) y por qué no llegar otra vez a la final, como hizo en las Olimpiadas organizadas en Japón.

Asimismo en la jornada sabatina del Memorial Barrientos Rose Mary Almanza triunfó en los 800 m/p con marca de 2:01.75 minutos, muy por delante de Daily Cooper (2:10.66) y Beyonce Pentón (2:19.63).

Pasando a los 110 m con vallas, Greisys Roble, dueña de la presea dorada en el Iberoamericano, volvió a superar a su compañera Keily Pérez, medallista de plata en el certamen de Alicante.

Lea más: Béisbol: saurios remontan y se van igualados al pantano

Ahora Greisys logró la victoria con tiempo de 13.04 s, mejor que el 13.28 s conseguido por Keily; en tanto Lisyanet Ruiz (13.31 s) terminó en el tercer puesto.

En otras actuaciones, Adriana Rodríguez, dorada en el heptatlón de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, dominó el salto de longitud con registro de 6.27 m, y el velocista Shainer Reginfo, dueño de la presea de bronce del hectómetro en el Mundial juvenil de Nairobi, Kenia, en 2021, ganó los 100 m/p con marca de 10.16 s.