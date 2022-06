Pierde Cuba ante México en torneo femenino de Challenger voleibol

La Habana, 19 jun (ACN) El equipo femenino cubano perdió anoche 0-3 ante el anfitrión de México, en la segunda y penúltima jornada del Challenger Norceca Femenino Final Four, con sede en Nogales, estado de Sonora, donde hoy enfrentará a Costa Rica.

Luego de superar el viernes a Puerto Rico, 3-0 (25-20, 25-25 y 25-20), la selección de Cuba cayó este sábado con parciales de 22-25, 19-25 y 22-25, en una hora y 22 minutos de juego, según el sitio de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe, www.norceca.net.

La máxima anotadora del encuentro fue la anfitriona Samantha Bricio, quien acumuló 13 puntos, distribuidos en 12 ataques y un servicio, seguida por la caribeña Laura Beatriz Suárez (11/8-2-1) las únicas que lograron dobles dígitos.

Sobresalieron además, por la mayor de las Antillas, Dayana Martínez (9/1-0), Claudia Tarín (7/0-2) y Thainalien Leyva (7/5-2-0), mientras que por las mexicanas también Grecia Esther Castro (9/7-0-2) y Jocelyn Urias (7/3-4-0).

México estuvo mejor en el ataque, 44 puntos por 34, el servicio (5-4) y los errores cometidos que aportan puntos a los rivales (18-20), mientras que Cuba alcanzó diferencia mínima en el bloqueo (7-6), según las estadísticas del partido.

Mexico 🇲🇽 @voleibolFMVB undefeated at the Qualification Tournament NORCECA Women’s Final Four after winning in straight sets 3-0 (25-22, 25-19, 25-22) to Cuba 🇨🇺



ℹ️ https://t.co/hmGBKT9IlD#norceca #volleyball #finalfour pic.twitter.com/SuzsmRjAjF