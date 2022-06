Aun con bajas, vamos por el título, dice mentor matancero

Sancti Spíritus, 10 jun (ACN) Categórico en sus declaraciones, Armando Ferrer, mánager de los Cocodrilos matanceros, expresó a la Agencia Cubana de Noticias que su equipo va por el título en la LXI Serie Nacional de Béisbol, a pesar de las 18 bajas que posee de la nómina inicial.

Saldremos siempre a discutir el campeonato y tenemos la moral muy alta. Si los especialistas no nos dan como favorito, nosotros ya demostramos que el grupo, con todas esas bajas, tiene motivación porque se incluyó en la postemporada y ya venció a un rival duro como Las Tunas, comentó Ferrer.

El avezado timonel de los saurios se refirió a la última ausencia para discutir este play off semifinal contra Sancti Spíritus: el receptor Andrys Pérez, plantilla del equipo sub 23 que asiste al Panamericano de Aguascalientes, en México.

Yo alerté mucho sobre ese tema tan delicado. El receptor no es jardinero ni jugador de cuadro, ninguno de esos jugadores es capaz de ponerse una mascota y una careta y nosotros debimos traer a dos del equipo provincial sub 23 que no están preparados para este nivel, acotó.

Si tengo que emplear un emergente por Roberto Loredo, debo sustituirlo luego a la defensa por Evelio Hernández. Y si este se lesiona en el sexto inning, me quedo con uno de esos muchachos al que no van a respetar los rivales y todos saldrán al robo de bases, explicó el timonel que llevó a Matanzas al título en la serie nacional 59.

A comienzos de la temporada nos decían con certeza que teníamos una excelente banca con jugadores que podían ser regulares en otros conjuntos. Pero ahora duele mucho mirar hacia el banco y no ver nada agradable por las tantas ausencias que tenemos, declaró Ferrer a la ACN.

Sobre la utilización de los lanzadores abridores para el play off, el estratega de los Cocodrilos aseveró que con tres se puede cumplir el objetivo.

Nosotros tenemos a Dariel Góngora, Yamichel Pérez, Noervys Entenza y Renner Rivero, pero si en un juego debo preservar la ventaja, no lo pensaré para traer de relevo al abridor de mañana.

Los Cocodrilos ganaron el duelo inicial de semifinales contra los Gallos espirituanos. Para hoy, Ferrer dio como abridor a Yamichel Pérez.

Él (Pérez) es zurdo y ellos tienen cinco zurdos en la alineación. Además, es oriundo de Sancti Spíritus y conoce bien a todos los bateadores, finalizó.