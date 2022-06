Voleibol (f): Cuba ante Chile Copa Panamericana

La Habana, 10 jun (ACN) El equipo femenino de Cuba enfrentará hoy a Chile en cuartos de finales de la VI Copa Panamericana sub-21 de voleibol, que concluirá mañana en la Arena La Paz de Baja California, México.

Las cubanas quedaron primeras en calidad de invictas en el grupo A, con nueve puntos, dos ganados y ninguno perdido, pero por el sistema de competencia solo pasaron directo a las semifinales los dos mejores punteros de los tres apartados.

México (10/2-0) y Estados Unidos (14/3-0) lideraron las llaves B y C, respectivamente, y ahora esperan por sus rivales en las semifinales de este sábado.

Además del encuentro entre Cuba y Chile (5/1-1), segundo del B, de cuartos de finales estarán Argentina (11/2-1) y Puerto Rico (4/1-1), ocupantes de los segundos puestos del C y A, respectivamente.

Este jueves las cubanas derrotaron 3-0 (25-23, 2517 y 25-17) a República Dominicana (A), y Chile superó 3-0 (25-13, 25-18 y 25-7) a Honduras (B).

Chile dominates Honduras 3-0 to finish second on Pool B and advance to quarterfinals



Best Scorers:

D. Aylwin (7) 🇨🇱 13 pts

E. Canedo (9) 🇨🇱 7 pts

D. Duran (7) 🇭🇳 6 pts

G. Oyuela (12) 🇭🇳 4 pts



ℹ️ https://t.co/hmGBKT9IlD #norceca #volleyball #gobeyondyourlimits #U21PanAmCupW pic.twitter.com/pJfz0ooVkX