Voleibol (f): Cuba por segundo éxito hoy en Copa Panamericana

La Habana, 9 may (ACN) El equipo femenino de Cuba buscará hoy su segundo éxito en la tercera jornada de la VI Copa Panamericana sub-21 de voleibol, cuando enfrente a República Dominicana, en la última fecha de la fase de grupos del torneo, en La Paz, Baja California, México.

Las discípulas de Rogelio Andrés Goytizolo cerrarán las preliminares ante las dominicanas, luego de superar este miércoles 3-1 (23-25, 25-16, 29-27 y 25-22) a Puerto Rico, que dispuso el martes 3-2 (25-23, 27-29, 25-22, 24-26 y 16-14) de las quisqueyanas.

Cuba opens U21 Pan Am Cup defeating Puerto Rico 3-1

(23-25, 25-16, 29-27, 25-22)

Best Scorers:

L. Grafort (12) 🇨🇺 24 pts

C. Tarin (14) 🇨🇺 15 pts

G. Lopez (15) 🇵🇷 18 pts

V. Flores (3) 🇵🇷 13 pts



ℹ️ https://t.co/hmGBKSS7u5#norceca #volleyball #gobeyondyourlimits #U21PanAmCupW pic.twitter.com/sv3TIxPcP2