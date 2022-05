Conquistan cubanos cuatro oros en Panamericano de lucha (+Fotos y Video)

La Habana, 9 may (ACN) Los gladiadores cubanos concluyeron este domingo su participación en el Campeonato Panamericano de lucha que acogió Acapulco, México, con la conquista de cuatro medallas de oro, cuatro de plata y dos de bronce.

Los primeros en competir en ese certamen continental fueron los exponentes del estilo grecorromano, quienes lograron tres títulos y una presea de plata.

Por los grequistas el primero en coronarse fue Oscar Pino, de los 130 kilogramos (kg), dueño de un metal de bronce y uno de plata en Mundiales, que se agenció el premio dorado tras imponerse 9-1 por superioridad técnica (ST) en la final a Eduard Soghomonyan, de Brasil.

También subieron a lo más alto del podio Yosvanys Peña (77 kg) y Daniel Gregorich (87 kg).

In a matchup of world medalists, Oscar PINO HINES 🇨🇺 used a first-period gut wrench to move past Yazmani ACOSTA FERNANDEZ 🇨🇱, 3-1. #WrestleAcapulco pic.twitter.com/ghYZPCaDEX