Medalla de oro para cubano Oscar Pino en Panamericano de lucha (+Video)

La Habana, 5 may (ACN) El gladiador cubano del estilo grecorromano Oscar Pino, de los 130 kilogramos (kg), conquistó hoy la medalla de oro en la apertura del Campeonato Panamericano de lucha con sede en Acapulco, México, hasta el próximo día 8.

Pino, dueño de una presea de bronce y una de plata en citas mundiales, se impuso 9-1 en la final a Eduard Soghomonyan, de Brasil, por superioridad técnica (ST), para sumar su cuarta victoria y darle a Cuba el primer título en esa competencia.

En la jornada matutina, su primera víctima fue el estadounidense Tanner Richard, al que derrotó 9-0 por ST, y luego aventajó 3-1 al chileno de origen cubano Yamani Acosta; en tanto en la etapa semifinal le ganó 8-0 por ST a Edgardo Juan López, de Puerto Rico.

In a matchup of world medalists, Oscar PINO HINES 🇨🇺 used a first-period gut wrench to move past Yazmani ACOSTA FERNANDEZ 🇨🇱, 3-1. #WrestleAcapulco pic.twitter.com/ghYZPCaDEX — United World Wrestling (@wrestling) May 5, 2022

También en representación de la nación caribeña, Juan Conde (97 kg) debió conformarse con el metal de plata al caer 0-8 por ST ante el experimentado Kevin Mejía, de Honduras, en la disputa del cetro.

Para llegar a la discusión de la corona, el cubano venció 3-1 en su debut al brasileño Igor Fernando Alves, y en semifinales doblegó 3-2 en reñido combate a Carlos Alberto Adames, de República Dominicana, según el sitio oficial de la Unión Mundial de Luchas.

En esa justa continental los grequistas cubanos fueron en busca de dos plazas a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, en los 60 y 97 kilos, por lo que con su actuación Conde garantizó el cupo en su peso.

Por la mayor de las Antillas Leonardo Herrera (60 kg) no pudo cumplir ese objetivo al perder 4-5 en su debut frente al peruano Joao Marco Benavides, quien no llegó a la final y no lo arrastró hasta el repechaje.

Con ese desempeño, Herrera no pudo asegurar el boleto en su división a la lid multideportiva de Santiago de Chile 2023, para la cual los gladiadores de Cuba en la modalidad grecorromana habían logrado cuatro plazas en los I Juegos Panamericanos júnior de Cali, Colombia, el pasado año.