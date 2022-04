Alberto Bisset: siempre estoy dispuesto a lanzar (+Fotos)

Santiago de Cuba, 11 abr (ACN) Alberto Bisset, lanzador del equipo de béisbol de Santiago de Cuba, demuestra compromiso con la causa de Las Avispas, al lanzar tanto como abridor o relevista, según las necesidades del elenco.



El experimentado serpentinero comentó a la Agencia Cubana de Noticias la disposición de trabajar en cualquier situación del juego, debido a las cuatro bajas en el cuerpo de pitcheo y las molestias en la espalda del joven cerrador Luis Ángel Fonseca.



Durante la primera etapa del campeonato estuve más certero, pero hace un tiempo no gano un partido por diversas situaciones propias del juego, aunque no me siento cansado ni con dolencias en el brazo, refirió.



Bisset tiene 148 victorias en series nacionales, a dos triunfos de llegar a las 150, una meta personal para el serpentinero desde el inicio del campeonato nacional.



Sobre esta aspiración, expresó que sintió un poco de ansiedad en el box por los deseos de arribar a esta cifra, pero ahora su mayor pretensión es aportar al equipo.



Los dos juegos ganados pueden llegar en este torneo o el próximo año, agregó el "Caballo de las mil batallas", como cariñosamente le denomina la afición santiaguera.



Comentó que la subserie contra Mayabeque la jugaron como si fuera una final, por la necesidad del conjunto de sumar éxitos para clasificar entre los ocho a la pos temporada.



Ambas novenas brindaron un espectáculo deportivo en encuentros reñidos, con poderío ofensivo, donde la resistencia del pitcheo logró una división de honores, subrayó.



En la actual campaña, Alberto Bisset posee cuatro sonrisas y dos salvamentos, y con mucha maña, saca out a los bateadores con curvas y slider cortantes.

