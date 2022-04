Combativa ciclista cubana Arlenis Sierra en Países Bajos

La Habana, 10 abr (ACN) La cubana Arlenis Sierra, pese a sufrir un accidente, fue hoy una de las más combativas de las 139 ciclistas en la Amstel Gold Race, clásica holandesa de 128,5 kilómetros (km) con significativos retos montañosos.



En distintos momentos de la carrera, el Movistar Team reseñó en su perfil oficial en Twitter que la cubana estuvo muy activa después de que el grueso del pelotón “cazase” al grupo de la holandesa Annemiek van Vleuten en el antepenúltimo paso por Cauberg, a menos de 30 km del final.



Sierra, quien sufrió un accidente junto a otras dos pedalistas de su equipo, llegó a ubicarse a la cabeza de la carrera, a solo 11 km de la meta.



El Movistar, uno de los más importantes equipos ciclísticos en el mundo, señaló en titular en su web institucional la “buena fuga de Arlenis Sierra”.

🇳🇱 #AGR2022 @amstelgoldrace: Fortunately, the crash involving @KatrineAalerud and Arlenis Sierra during today's race had no major consequences. Some pain to Katrine's left shoulder, yet preliminary checks at the finish didn't confirm any serious injuries. pic.twitter.com/HcHTwPDhsk