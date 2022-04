Cuba con opciones de participar en torneo de balonmano femenino sub 21

La Habana, 1 abr (ACN) Una selección femenina cubana tiene opciones de participar en un torneo de balonmano, categoría sub 21, previsto a desarrollarse del 4 al 9 próximos en la capital mexicana.



Franklin Guevara, presidente de la Federación Cubana de Balonmano (FCB), declaró a la ACN que ahora mismo de manera oficial solo aparecen inscritos México como sede, República Dominicana y Puerto Rico, pero la Federación Internacional decidió financiar los costos de Cuba, Canadá y Estados Unidos.



Por tal motivo, si en definitiva compiten esos seis equipos pudiera haber dos grupos de tres elencos cada uno o un Todos contra todos para buscar los cuatro que avancen a la discusión de medallas, precisó.



Sobre las pretensiones del conjunto de la isla dijo que siempre aspiran a un buen resultado, aunque las jugadoras irán a esa competición sin mucho rodaje porque la mayoría de las atletas se encuentran en sus provincias.



Agregó que con la premura que se les dio la posibilidad de participar en ese certamen es muy complicado agrupar a las balonmanistas con un tiempo adecuado de preparación, que les permita desempeñarse a un alto nivel.



También señaló que de las jugadoras cubanas contratadas en Ligas extranjeras no va a estar presente ninguna, porque ese es un evento junior de la categoría sub 21.



Expresó que como el torneo lo auspicia la Federación Internacional de Balonmano, no se permite la asistencia de atletas mayores de 21 años, lo que sí sucedió en los Juegos Panamericanos junior de Cali, Colombia, celebrados a finales del 2021.



Guevara explicó que la lid con sede en México es clasificatoria a un torneo continental, por ejemplo para la región de Norteamérica y el Caribe hay dos plazas disponibles e igual cantidad se otorgará a Centroamérica, puntualizó.

Los que garanticen esos cuatro boletos competirían en la justa del continente americano en busca de un cupo al Campeonato Mundial de esa categoría, previsto a efectuarse en el 2023, concluyó el presidente de la FCB.