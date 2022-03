Ciclista cubana Arlenis Sierra hoy A través de Flandes (+Video)

La Habana, 30 mar (ACN) La ciclista cubana Arlenis Sierra competirá hoy en la carrera A través de Flandes en la formación del icónico equipo Movistar, donde alinea también la mejor rutera del mundo, la holandesa Annemiek van Vleuten, campeona defensora en la lid belga.

La directiva del conjunto azul señaló la reducción de tramos adoquinados en el trazado, para el que anunció en su web oficial además a la australiana Sarah Gigante, la serbia Jelena Erić y las españolas Sheyla Gutiérrez y Lourdes Oyarbide.

Serán solo 120 kilómetros (km), por lo que pedalistas veloces como la cubana tienen buenas posibilidades, aunque Sierra trabajará junto al colectivo para el triunfo de la líder, Van Vleuten, quien ganó A través de Flandes en 2021.

El Movistar Team indicó que "Se han quitado tramos duros y adoquinados como Taaienberg o Steenbeekdries, y la dureza se ha repartido mucho más por todo el recorrido".

🇧🇪💪 It’s a crisp, dry morning in the Hippodroom van Waregem as the women’s @dwarsdrvlaander #DDV22 is underway!



Ⓜ️ @AvVleuten (🏆 2021) Sierra @Sheyarcoiris @Lourdes_OJ @JekaaEric @SarahGigante



📺 @Eurosport_ES / GCN (12.30)#RodamosJuntos pic.twitter.com/Pz1YJgK9Qu