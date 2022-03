Líder de jonrones en Cuba priorizó entrenar la técnica antes que la fuerza

Matanzas, 23 mar (ACN) Pedro Pablo Revilla Leyva, actual líder de jonrones en la LXI Serie Nacional de Béisbol (SNB), confesó hoy que entrenó más la parte técnica que la física para intentar rendir una buena faena en el clásico cubano de bolas y strikes.



En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias Revilla Leyva, integrante del equipo Indios de Guantánamo, comentó que durante la pretemporada de la pelota se enfocó en trabajar cuestiones específicas como los reflejos en el cajón de bateo, sin prestar demasiada atención al trabajo con pesas.



Sobre todas las cosas me preparé desde el punto de vista psicológico para encarar el exigente torneo y hasta el momento me ha ido bastante bien, consideró el slugger natural del municipio de El Salvador, poseedor de un somatotipo característico de bateadores de poder.



No obstante, el pelotero que cumple este miércoles 23 años de edad reconoció que en las últimas dos semanas descendió el promedio de bateo, debido a fallos con lanzamientos cómodos, una cuestión que debe resolver para cumplir una exitosa segunda mitad de campeonato.



La segunda parte de la Serie 61 debe ser mejor en lo personal, mis grandes metas radican en ganar un puesto en la venidera preselección del equipo Cuba y conseguir un contrato en cualquier liga foránea, reveló.





Revilla Leyva explicó que su ausencia a los dos primeros desafíos ante Cocodrilos de Matanzas, en el estadio Victoria de Girón, en esta ciudad, se debe una lesión de poca importancia en el tobillo, que se produjo en el último inning del Juego de las Estrellas, el fin de semana anterior.



Hasta la fecha, el toletero exhibe average de 285, producto de 41 indiscutibles en 144 veces al bate, con 11 jonrones y seis dobles como extrabases, además de 26 anotadas y 25 empujadas, según refleja el sitio oficial de la pelota en la mayor de las Antillas.

