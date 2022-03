Carlos de la Tejera: debut y jit de oro en Juego de las Estrellas

La Habana, 21 mar (ACN) Doblemente feliz se siente el joven jardinero artemiseño Carlos de la Tejera, quien debutó en el Juego de las Estrellas del pasado domingo disputado en el estadio yumurino Victoria de Girón y, al mismo tiempo, pegó el jit que le dio el triunfo a Occidentales por 12-11 ante Orientales bajo la Regla Schiller.



Su decisiva conexión ante un envío del internacional Carlos Juan Viera, sirvió además para que Occidentales igualara la cantidad de victorias contra sus rivales (16) en la historia de estos juegos entre los mejores baluartes de una temporada.



Este es el premio al constante trabajo de muchos años, solo que para la actual temporada hice mucho más énfasis.

Después de finalizada la pasada serie tomé un descanso bastante leve y me reincorporé, pues quería buscar nuevas metas, entre esas poder integrar equipo para el Juego de las Estrellas, explicó de la Tejera en exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias.



El joven de 24 años es oriundo del municipio capitalino 10 de Octubre, pero según reveló a la ACN, no lo llamaron para integrar las filas de la preselección de Industriales y por eso decidió trasladarse hacia Artemisa.



Es un orgullo haber podido compartir en este partido con figuras de reconocida calidad en nuestro béisbol, especialmente mi ídolo Frederich Cepeda, y otros como Yordanis Samón, y mi compañero en Artemisa, Dayán García. Pero hay que seguir trabajando porque este es el comienzo y quiero que me vengan otros más, aseveró.





De la Tejera explicó también que el año pasado estuvo escogido entre los mejores novatos, por eso sabía que la palabra de orden para encarar el actual certamen era trabajar con ahínco.



En La Habana no me dieron confianza, algo que sí logré en Artemisa. Por eso me preparé lo mejor posible y ya se ve el resultado tan bueno que tengo, con números que me permitieron ser valorado para integrar la nómina de Occidentales.

Si a ello le sumas que decidí el juego contra un buen lanzador como Viera, se multiplican las razones para estar contento, acotó de la Tejera a la ACN.



El joven jardinero capitalino asegura que no esperaba encontrarse en una forma competitiva tan destacada para esta primera fase de temporada, pero que ha ido cogiendo confianza en cada turno al bate y tiene previsto cerrar el torneo con buenos números.

Lea más: Paridad entre estrellas: Occidentales gana e iguala pareo con Orientales (+Fotos)

Hasta el momento, Carlos de la Tejera ocupa el décimo lugar entre los bateadores con promedio es de 363 (146-53), con seis dobles, tres triples, un cuadrangular y 17 carreras impulsadas.



Durante los topes de preparación del equipo, el director (Lázaro Arturo Castro) me ubicaba como segundo o sexto bate; pero cuando íbamos a iniciar la subserie contra Industriales me dijo que sería el tercero en la alineación. He tratado de asumirlo con disposición y hasta ahora todo me ha salido bien, declaró.