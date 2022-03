No importa el aire en contra si le pegas bien a la bola, dice Rafael Viñales (+Fotos)

Matanzas, 20 mar (ACN) Con su potente swing, el tunero Rafael Viñales envió 11 pelotas por encima de las cercas y ganó el derby de jonrones incluido en las pruebas por el Juego de las Estrellas de la LXI Serie Nacional de Béisbol, el cual culminará hoy en el estadio Victoria de Girón, en esta ciudad.

En la actual temporada, el fornido slugger de los Leñadores anda por nueve cuadrangulares, departamento liderado por el joven guantanamero Pedro Pablo Revilla, quien exhibe 11. Por eso, la disputa de hoy entre la juventud y la experiencia se tornaba muy atractiva a pesar del viento en contra.

No importa que el aire esté en contra del bateador. Si le pegas bien a la bola con un buen swing, ella camina y yo me preparé para ganar la competencia haciendo lo que siempre ha sabido hacer: pegar jonrones, explicó Viñales.

El tunero comentó a la ACN que sí hizo un cambio de bate para encarar hoy la gran final del derby.

Ayer, en la clasificación, utilicé un bate más liviano porque me sentía muy cansado del viaje que hicimos desde Las Tunas. Pero hoy busqué otro para hacer contactos más fuertes y salieron los 11 jonrones, aseveró.

Este es el segundo derby de cuadrangulares que gana Viñales en su carrera beisbolera doméstica. Y casualmente, el primer triunfo lo signó también en este estadio matancero hace seis años.

Parece que el Girón me trae suerte. Desde que salí de mi casa le comenté a mi gente que quería repetir el triunfo aquí. Ayer y hoy estuve muy concentrado, pedí el descanso en el momento que más agotado estaba y pude recuperarme, explicó.

Viñales elogió al joven catcher Pedro Pablo Revilla, quien fue una gran motivación para esta interesante competencia.

Es un excelente muchacho, tiene mucha fuerza y aún es muy joven. Cuando él estaba al bate, me le acerqué y le dije que pidiera tiempo porque las conexiones no le estaban saliendo. Entonces le aconsejé que no se sentara atrás, porque sus batazos iban muy elevados y no se llevaban la cerca, comentó Viñales.

El receptor e inicialista también expresó a la ACN que la lesión en el tobillo ya es pasado y se encuentra físicamente al ciento por ciento, listo para seguir aportando al equipo de Las Tunas y en espera de su salida para jugar en la liga profesional venezolana.