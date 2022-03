Eliseo se llevó la roja de home a primera en las habilidades de Juego de Estrellas (+Fotos)

Matanzas, 20 mar (ACN) El jardinero Eliseo Rojas, de Isla de la Juventud, se siente muy orgulloso por haber ganado el corrido de home a primera base en las pruebas de habilidades incluidas en el tradicional Juego de las Estrellas, que se disputará hoy en el estadio Victoria de Girón, en esta ciudad.

Habíamos muy buenos corredores, pero yo estaba preparado física y mentalmente para vencer. Solo salí a hacer el tiempo que siempre he hecho en los entrenamientos para poder vencer y dedicárselo a mi pueblo de la Isla, que tanto me apoya y al que no podía defraudar, comentó el veloz Roja en exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias.

Lea también: Pedro Castillo “incendia” el Victoria de Girón en simbólico juego de Pequeñas Ligas

Estoy doblemente feliz con este triunfo. Primero porque estaba debutando en un Juego de Estrellas y, segundo, porque pude bajar mi marca personal que era de 3.57 segundos y la dejé en 3.45, acotó.

En la actual LXI Serie Nacional de Béisbol, y gracias a su velocidad, Rojas comparte el liderazgo de bases robadas con el tunero Yunieski Larduet, ambos con 11 estafas. Pero es consciente que puede mejorar.

Sé que si mantengo mis rendimientos, podría ser llamado a la preselección nacional, algo que me propuse para este temporada. Y tengo bien claro que debo estudiar mucho más a los lanzadores e intentar más el robo de bases para llevarme ese título, expresó.

Finalmente, Rojas comentó a la ACN que confía en el equipo para avanzar a la fase de postemporada, algo que no logra la Isla de la Juventud desde hace mucho tiempo.