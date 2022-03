Revilla se adelanta en el derby de jonrones entre estrellas del béisbol

Matanzas, 19 mar (ACN) Con 17 bolas fuera del parque Victoria de Girón, el guantanamero Pedro Pablo Revilla se adelantó en el derby de jonrones por las actividades del Juego de las Estrellas, que hoy disputó sus pruebas de habilidades.

Revilla, líder jonronero de la actual LXI Serie Nacional de Béisbol, fue seguido para la disputa del cetro por el pinareño Yasser Julio González (12, monarca exponente), así como el avileño Alfredo Fadraga y el tunero Rafael Viñales, quienes pegaron nueve vuelacercas.

La final del festival de jonrones será mañana, y Revilla ya anunció su candidatura.

Entretanto, el pinero Elíseo Rojas fue el más veloz en el corrido del plato a primera base, con excelente crono de 3.45 segundos y superó al villaclareño Reidel Pedraza (3.68).

Al saber que venía a estas pruebas de habilidades, les dije a mis compañeros de La Isla que me iba a esforzar mucho para vencer y he marcado uno de los tiempos más bajos en mi carrera. Soy zurdo y eso me ayuda mucho, comentó Rojas en exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias.

Mientras, la combinación de torpedero y segunda integrada por los avileños Yorbis Borroto y Raúl González, junto al inicialista camagüeyano Yordanis Samón, se impusieron en las jugadas de doble play con tiempo de 2.18 segundos.

Este trío superó al integrado por el espirituano Moisés Esquerrés, el santiaguero Dasiel Sevila y el inicialista Pedro Pablo Revilla (2.50).

Para Oscar Valdés, receptor de Industriales, fue el cetro del tiro al barril, en tanto el disparo más preciso desde el jardín central (300 pies) lo consiguió el joven espirituano Carlos Gómez, debutante en Juego de Estrellas.

Mañana también se efectuará el juego entre los equipos Occidentales y Orientales. Hasta el momentos, se han efectuado 31 partidos entre ambos, y el saldo marcha favorable 16-15 a los del Este.