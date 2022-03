Juventud y experiencia, fórmula del éxito cubano en tenis de mesa (+Fotos)

La Habana, 7 mar (ACN) El aporte y la ayuda son mutuos entre jóvenes y experimentados, hay unión y veo que el nivel entre féminas y varones ha subido, destacó en exclusiva con la ACN Idalys Lovet, referente en la última década en el tenis de mesa en Cuba.

Estuve jugando en Italia cinco meses, regresé a Cuba para el Campeonato del Caribe y noto que mis compañeros han avanzado táctica y técnicamente, dijo la habanera, medallista de oro el sábado último en la lid por equipos del torneo antillano en desarrollo en La Habana desde el 3 de marzo hasta mañana.

Nos preparamos bien para este certamen y clasificar al panamericano, señaló la atleta, que milita en el A.S.D. Muraverese TT Rosa, de Cerdeña.

He jugado en la segunda división porque mi club no tiene equipo en la primera, estoy invicta desde que empecé en septiembre pasado, con 12 partidos ante jugadoras de diversos clubes, comentó Lovet, que inició su carrera en ligas foráneas en 2016 en la primera división de Portugal, con el Ponta do Pargo, de Madeira.

En Italia, mi conjunto está en un grupo de ocho, bajo el sistema de todos contra todos, luego habrá postemporada en mayo entre los mejores y algunas selecciones que descienden de la primera división, precisó la deportista, nacida el 30 de octubre de 1997 y oriunda del municipio habanero de Marianao.

Luego del campeonato caribeño, Lovet regresará a Italia porque tiene programados juegos en marzo, y en septiembre comenzará en la primera división con su elenco.

Ya en esa instancia el Muraverese ostentará tres extranjeras como refuerzos, en un certamen muy difícil, que cuenta con las mejores 30 jugadoras del mundo, según la tenimesista cubana.

Hasta ahora competimos en la escuadra una rumana y yo, pero soy la única que ascenderá a la división de honor, agregó Lovet, quien representará a Cuba en octubre venidero en el Campeonato Panamericano en Santiago de Chile, clasificatorio para el mundial de 2023.