Afirma Jasiel Rivero que equipo Cuba se vio más intenso y motivado

La Habana, 28 feb (ACN) Jasiel Rivero, principal jugador de la selección nacional de baloncesto, afirmó este domingo que el equipo Cuba se vio más intenso y motivado, pese a perder 62-65 ante Puerto Rico en el cierre de la segunda ventana clasificatoria con vistas a la Copa Mundial de 2023.

Creo que lo hicimos mejor que contra México hace unos días, aunque todavía nos falta mejorar en algunas situaciones de juego, sobre todo en los finales, dijo en conferencia de prensa Jasiel Rivero, integrante del club Valencia Basket de la Liga española.

Aún nos queda tomar las decisiones más acertadas en los instantes decisivos, pero fue un partido muy intenso y luchado de principio a fin, aunque lamentamos no haber podido alcanzar la victoria para alegría de la afición que vino a apoyarnos, expresó el baloncestista oriundo de La Habana.

En ese duelo con sede en el coliseo de la Ciudad Deportiva, de esta capital, Rivero sobresalió a la ofensiva por el conjunto cubano con 13 puntos, producto de cuatro canastas desde la corta distancia, un triple y dos tiros libres, además de capturar cuatro rebotes y repartir igual cantidad de asistencias.

No obstante, su rendimiento pudo ser mejor si hubiera sido más efectivo desde la línea de tiradas libres, en la que solo anotó dos de sus ocho lanzamientos, para un pobre 25 por ciento de efectividad.

Me sentía muy bien en el juego y con muchos deseos, pero no me cayeron algunas canastas y los tiros libres, dijo un poco contrariado el atleta habanero.

Sé que el público siempre espera el máximo de mí y eso es una presión que debo enfrentar, y lo hago convencido de que mi aporte es esencial para sacar adelante al equipo, precisó.

En el caso de Rivero recibió este domingo un reconocimiento por sus buenas actuaciones en una Liga tan competitiva como la española, en la que está considerado como uno de los mejores baloncestistas latinoamericanos.

Por tal motivo, Dalia Henry, presidenta de la Federación Cubana de Baloncesto, y Osvaldo Vento, titular del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), le entregaron un trofeo al término de la primera mitad del choque ante los boricuas.