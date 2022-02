Recurso humano, gran fortaleza del Deporte en Matanzas, según Vento Montiller

Matanzas, 9 feb (ACN) Osvaldo C. Vento Montiller, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), aseguró hoy que el recurso humano deviene en principal fortaleza de trabajo del organismo rector en la cubana provincia de Matanzas.



En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias, el máximo dirigente del INDER refirió que el occidental territorio, a diferencia de etapas anteriores, exhibe actualmente una cobertura docente completa, con un claustro de profesores y entrenadores de alto nivel cualitativo.



Desde el consejo de dirección hasta las estructuras de base se percibe en Matanzas la voluntad para desarrollar el deporte a todos los niveles, expresó Vento Montiller, quien durante dos días visitó centros académicos y de asistencia social, así como también instalaciones para la práctica masiva en comunidades.



No obstante, recalcó la necesidad de transformar la infraestructura deportiva, con cerca del 50 por ciento de los locales evaluados de regular o mal, y buscar alternativas para asegurar implementos deportivos que permitan la correcta celebración de una clase de Educación Física o de otra disciplina cualquiera.



Este es un asunto que no escapa a la situación económica del país y la provincia, pero consideramos que con un adecuado diseño de trabajo podremos lograr profundas transformaciones en un período relativamente corto, acotó Vento Montiller, quien precisó que la clave radica en solucionar primero los problemas de menor complejidad.



Durante un intercambio con autoridades políticas y de Gobierno, además de directivos y activistas del Deporte en la provincia de Matanzas, Vento Montiller acordó prestar especial atención a aspectos vitales como la recuperación de capacidades en la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) Luis Augusto Turcios Lima, ubicada en la periferia de esta urbe.

Además, indicó elevar la promoción del Deporte para Todos con el fin de sumar a un mayor número de fieles a la actividad del músculo, generalizar la práctica del juego de ajedrez en las escuelas y sistematizar el análisis puntual de estudiantes con perspectiva de convertirse en talentos.



La dirección nacional del INDER, encabezada por Vento Montiller, proseguirá su recorrido por provincias de Cuba para chequear también temas relativos al control de acciones de preparación y aseguramiento para el reinicio e inicio del curso escolar y el seguimiento al desarrollo de la LXI Serie Nacional de Béisbol, entre otros.