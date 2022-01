Picheo relevo, punto más bajo de Cocodrilos de Matanzas en recien iniciada Serie de Béisbol

Matanzas, 31 ene (ACN) Con seis carreras permitidas en apenas cuatro innings, durante los dos últimos choques, el picheo relevo de Cocodrilos de Matanzas resultó ser el punto más bajo de los actuales submonarcas de la pelota en Cuba en la joven temporada beisbolera.



Después de un inicio cuasi perfecto en que eslabonaron 12 y dos tercios de entradas sin permitir anotaciones los serpentineros encargados de preservar las victorias este fin de semana recibieron castigo por los Tigres de Ciego de Ávila, protagonista de par de remontadas en el estadio Victoria de Girón, en esta ciudad.



En el partido disputado el sábado último fallaron los brazos de Armando Dueñas y Carlos Brayan Álvarez, quienes no pudieron emular la excelente actuación del abridor Yoanni Yera y un día después Joel Suárez, uno de los tiradores con más experiencia dentro del conjunto, desperdició una posible victoria de Noelvis Entenza.



No obstante, los números del cuerpo de relevistas no ilustran un mal trabajo, con par de éxitos e igual cantidad de fracasos, dos salvados y promedio de limpias de 3.38, medianamente inferior al general de los Cocodrilos fijado en 2.88 por cada nueve innings de actuación.



De acuerdo al sitio oficial de la pelota en la mayor de las Antillas los dirigidos por Armando Ferrer batean para 345 y fildean para 977, guarismos que pudieran considerarse muy buenos para los primeros seis partidos disputados en la LXI Serie Nacional de Béisbol (SNB).



Entre las notas más distintivas del accionar del Matanzas en la semana anterior sobresalió, además, la paliza de 20 carreras por cinco a Elefantes de Cienfuegos, en lo que representó el primer y único supernocao propinado en la justa hasta la fecha.



Otro elemento a resaltar resultaron las buenas concurrencias de aficionados a la instalación deportiva, unos seis mil por jornada, con estricto cumplimiento de las medidas sanitarias aprobadas por las autoridades de Salud Pública y Deportes en el occidental territorio.



Al respecto Eduardo Blanco, capitán del seleccionado, dijo sentirse emocionado luego del primer pleito tras dos años a gradas vacías y Javier Camero, cuarto bate titular, reconoció que el público es la razón principal a la que se debe el equipo, enfrascado en recuperar el cetro nacional cedido en 2021 ante Alazanes de Granma.

