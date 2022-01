Excelente debut de serpentinero pinero en el clásico nacional de béisbol

Nueva Gerona, 30 ene (ACN) Alberto Hechevarría González entró por la puerta ancha a la historia del clásico nacional, cuando su actuación en el box ayudó a los Piratas de Isla de la Juventud a blanquear a los Cachorros de Holguín en la 61 edición.



Armando Jonhson Zaldívar –mentor del conjunto local– comentó que en este segundo cotejo particular entre ambas escuadras en el estadio Cristóbal Labra, el lanzador de 17 años se mostró seguro, con el control de un veterano y un repertorio variado, además supo dominar a la batería rival, caracterizada por un alto nivel ofensivo.



Estoy contento con el mi primer triunfo, agradezco la oportunidad y la confianza que me dio el director. Estudié a cada bateador, presté atención al conteo para seleccionar mejor el lanzamiento y evitar bolas altas… había mucho viento, refirió Hechevarría González, quien solo permitió tres jits en cinco entradas.



El novato marcado con el número 19 salió en la tercera entrada al auxilio del abridor Miguel Ángel Lastras González (lesionado en el hombro) para trabajar hasta el séptimo capítulo, momento en que fue relevado por el cerrador Franky Quintana Gamboa, quien se anotó su primer punto por juego salvado.



Este es un equipo batallador, los muchachos supieron jugar mejor, tuvieron excelente desempeño, sobre todo los pitchers, que no le dieron libertades a nuestros bateadores, y ahora con el regreso de Armando Jonhson Zaldívar nadie puede descuidarse, porque esta escuadra está al nivel de las demás, afirmó Héctor Hernández Martín, director técnico del conjunto holguinero.

Lea más: Animados parciales de los Piratas con el primer botín de la 61 SNB

Agregó que su perspectiva siempre es ganar la subserie, le sorprenden las derrotas porque no se planifican, además sintió la ausencia en la alineación de jugadores clave como Yordan Manduley y Edilse Silva, en tanto refirió que Máikel Cáceres está jugando con limitaciones, razones por las cuales la ofensiva ha estado un poco diezmada.



Con la primera barrida en la 61 SNB de los Piratas a los Cachorros de Holguín en el Cristóbal Labra, los pupilos de Jonhson Zaldívar acumulan dos victorias y tres derrotas y esperan en su cuartel general por los Alazanes de Granma.