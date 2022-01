El campo corto tuvo nombre propio: Luis Vicente Mateo

Bayamo, 22 ene (ACN) Por sus excelentes demostraciones, tanto con el madero como con su guante, el cienfueguero Luis Vicente Mateo fue seleccionado como Torpedero Integral, incluido el renglón ofensivo, de la pasada LX Serie Nacional de Béisbol, por lo que estuvo presente en la Gala de Premiaciones en esta ciudad.

Para mí es un orgullo estar en esta gala, pues es un regalo propio de mis resultados. Además, estoy con otros talentos del béisbol cubano que lo hicieron muy bien en sus respectivas posiciones y se merecen esta selección, que les da mas fuerza para salir adelante, comentó Mateo en exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias.

El torpedero de 26 años y del municipio cienfueguero de Cruces, comentó que se traza metas para cada temporada y la LXI Serie Nacional de béisbol que se inicia mañana no será la excepción.

En la serie 59 tuve excelente resultado y mis números me permitieron jugar como refuerzo de Industriales. Cuando terminó esa temporada me propuse como meta obtener resultados superiores y lo logré, al extremo de que hoy estoy en esta gala y de que, ademas, pude integrar la preselección nacional, explicó

Entonces, opina Mateo, todo está listo para intentar una nueva meta con los Elefantes de Cienfuegos: ser mejor que el año pasado tanto a la ofensiva como a la defensa para integrar un equipo nacional, que es el sueño de todos los peloteros cubanos.

En la pasada serie, no me escogieron para hacer el equipo nacional. Eso fue muy doloroso y me sentí muy mal en ese momento porque pensé que sí cabía; pero aunque nunca me han dicho por qué sucedió eso, les aseguro a todos que eso me da más motivos para seguir adelante y jugar más fuerte a la pelota, aseveró el talentoso torpedero.

La meta de los Elefantes para esta temporada es estar entre los ocho primeros, ir inning a inning y paso a paso, finalizó Mateo, quien además aseguró que se siente más cómodo como segundo bate en la alineación, aunque por sus características puede ser primero o noveno, pues el objetivo es ayudar al equipo.