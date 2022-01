Leones reportan su manada para 61 Serie Nacional de Béisbol

La Habana, 11 ene (ACN) Con la categórica premisa de pelear por un cetro que le es esquivo desde el año 2010, el equipo de Industriales dio a conocer hoy su nómina de 40 jugadores que encararán la venidera Serie Nacional de Béisbol bajo la égida del avezado mentor Guillermo Carmona.



La actividad, con sede en el Gobierno Provincial, estuvo presidida por Reinaldo García Zapata, gobernador de la capital y Juan Reinaldo Pérez Pardo, comisionado nacional de béisbol, con la presencia de varios federativos capitalinos y un reducido grupo de jugadores del equipo insignia de la pelota cubana.





El conjunto de los Leones, máximo dueño de títulos en certámenes beisboleros cubanos (12), quedó integrado por cuatro receptores, 12 jugadores de cuadro, cinco jardineros y 19 lanzadores. Además, presenta cinco novatos.



En la receptoría aparecen Oscar Valdés, Lázaro Ponce, Bryan González y Luis Pablo Alfonso.



Los jugadores de cuadro escogidos son Jorge Luis Barcelán, Andrés Hernández, Jorge Alomá, Sandy Menocal, Yamil Rivalta, Roberto Acebedo, Walter Pacheco, Yasiel Santoya, Juan Carlos Torriente, Donnie Boza, Yusnier Rosabal y Wilfredo Aroche.



Carmona se definió, además, por los jardineros Joassan Guillén, Yhosvany Peñalver, Dayron Blanco, Alberto Calderón y Cristhian Hidalgo (N).





Y como lanzadores hicieron el grado Pavel Hernández, Pedro Álvarez, Yandi Molina, Marcos Ortega, Erick Cristian González, Maykel Taylor, Héctor Ponce, David Mena, Juan Xavier Peñalver, Raymond Figueredo, Andy Vargas, Carlos Manuel Cuesta, Moisés Palacios, Remberto Barreto y Elder Nodal, junto a los novatos Luis Echazabal, Omar Riesgo, Fher Cejas y Silvano Hechavarría.

Hemos tenido buena preparación, el equipo está muy motivado, se ha trabajado con mucha armonía y entusiasmo, y todos tenemos grandes deseos de vencer. Los Industriales no pueden tener otra meta que no sea alcanzar el título nacional, comentó Carmona a la Agencia Cubana de Noticias.



En la pasada temporada, los Azules de la capital cubana quedaron ubicados en el octavo lugar. Y el criterio colectivo es ir en busca del sitial de honor con el cual sueñan sus hinchas, que no los ven ganar desde la temporada del 2010 bajo el mando del mánager Germán Mesa.