Maylin del Toro: "Tokyo 2020 fue una experiencia extraordinaria"

Santiago de Cuba, 11 ene (ACN) Para la judoca Maylin del Toro (63 kilogramos) asistir por primera vez a unas Olimpiadas, Tokyo 2020, fue una experiencia extraordinaria, a pesar de que no pudo llegar en óptima forma física.

La COVID-19 retrasó los entrenamientos, tuvimos escasas oportunidades de competir en eventos internacionales, pero salí a darlo todo por mi país, expresó la campeona panamericana de Lima 2019.

En lo personal, me infecté con el virus SARS-CoV-2 (causante de la COVID-19), por lo que perdí entrenamientos, competiciones y como consecuencia puntos para el ranking, dijo.

También me afectó una vieja lesión en el tobillo, pero gracias a los médicos y entrenadores supe reponerme, y después de Tokio me sometí a una cirugía menor, de la cual me recuperé satisfactoriamente, señaló Del Toro.

La deportista quedo décima en la capital japonesa, tras perder en octavos de final con la venezolana Anriquelis Barrios, una rival a la que venció en los Juegos Panamericanos de Lima.

Al respecto comentó a la Agencia Cubana de Noticias que el hecho de clasificar a los juegos olímpicos es muy importante, porque no todos los atletas lo logran, aunque el resultado no fue el esperado.

Mi meta ahora será prepararme para París 2024 y en este 2022 entrenar duro para participar en eventos, ganar medallas, y así mejorar mi ranking y acumular puntos para la próxima cita olímpica, aseveró la santiaguera de 26 años de edad.

Sobre el desarrollo del judo femenino cubano, en el que hay figuras establecidas como Idalys Ortiz y Kaliema Antomarchi, refirió Del Toro que el grupo es prácticamente nuevo, con muchachas jóvenes con deseos de entrenar, por lo que va a ver un buen relevo.

Ocupó Maylin del Toro la séptima posición en el Campeonato Mundial de Judo de Budapest 2021, al igual que en el Mater Doja de Catar, y fue seleccionada como una de las mejores atletas del año 2021 en Santiago de Cuba.