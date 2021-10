Béisbol: Cuba aún respira y hoy enfrenta a Panamá en el Mundial sub 23

La Habana, 1 oct (ACN) La selección cubana de béisbol sub 23 años, ubicada en último puesto pero aún con posibilidades, disputará hoy un crucial cotejo frente a Panamá, en la Súper Ronda de la III Copa del Mundo de esa categoría con sede en el estadio Sonora, de México.

Los cubanos, que presentan balance de una victoria y tres derrotas, ya están fuera del camino en busca del título. Pero si hoy vencen al conjunto canalero, que posee cota de 2-2, los igualarían y estarían en condiciones de poder solventar el cuarto lugar, pues los dejaría fuera, en tanto Taipéi de China (1-3) ya cayó contra Cuba en la fase clasificatoria y eso se arrastra.

El mentor cubano Eriel Sánchez y su colectivo técnico aplaudieron este jueves el triunfo de Taipéi de China ante Panamá (5-3), que aún les mantiene a flote. Los taipeyanos utilizaron al "submarino" Yu-Hung Chen, quien maniató a la artillería panameña durante seis innings, en los cuales apenas admitió dos imparables, pero se rebelaron contra el rescatista Chih-Tin Wang al que le hicieron las tres carreras.

Elier y sus entrenadores hicieron un exhaustivo análisis para decidirse por el lanzador abridor ante los canaleros, además de prestar atención especial al renglón del bateo, que no acaba de responder para la causa del equipo.

Esos razonamientos terminaron en la selección del veloz relevista pinareño Frank Abel Álvarez para que se encarame sobre la limita del estadio Sonora, por su disposición y talento.

Y seguramente, Elier le pidió a su alineación tener más paciencia sobre el cajón de bateo, no intentar contactar muy rápido los envíos y escoger mejor los lanzamientos.

Lea más: Cuba cae 1-6 ante Colombia y dice adiós al título del Mundial sub 23 de béisbol

