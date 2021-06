Cuba cae 5-6 ante Venezuela y se cierra el cerco en preolímpico de béisbol

La Habana, 31 may (ACN) A pesar de pegar 10 jits y jugar de forma inmaculada a la defensa, la selección cubana de béisbol cayó hoy 5-6 ante Venezuela y vio como se le complica su accionar por el grupo B del Torneo Preolímpico de las Américas con sede en la Florida, Estados Unidos.

En el duelo del estadio Ballpark, de West Palm Beache, el abridor y perdedor Lázaro Blanco signó una actuación efímera y permitió cuatro carreras limpias en 3.2 innings, en los cuales otorgó cuatro bases por bolas, con cinco jits, incluidos doble, triple y un casi decisivo jonrón del bateador designado Carlos Pérez, con dos corredores en bases en el primer episodio.

Los morochos sacaron a relucir su poder madero en ristre y pegaron otro par de cuadrangulares en solitario, obras del hombre proa y tercera base Hernán Pérez frente al segundo relevista Andy Rodríguez, así como del cuarto bate y receptor Robinson Chirinos ante un envío del zurdo Livan Moinelo, tercer rescatista empleado por el mentor cubano Armando Ferrer.

El conjunto cubano había pegado ocho de sus 10 jits en las cinco primeras entradas, incluido jonrón del torpedero Erisbel Arruebarruena con Yosvani Alarcón en base en el cuarto capítulo ante las ofertas del abridor y vencedor Aníbal Sánchez, y Cuba se había pegado 2-4 en el pizarrón.

Pero después del doble remolcador de Yudil Mujica con Roel Santos en primera por pelotazo en el quinto inning -Cuba se acercó 3-4 en el marcador-, los cubanos estuvieron maniatados durante 4.2 entradas por cuatro relevistas morochos. Y no volvieron a sonar sus maderos hasta el noveno acto, cuando Ferrer trajo de emergentes a Guillermo Avilés y Lisban Correa, después de un out.

Avilés le dio cañonazo al rescatista Andrés Machado y acto seguido Correa -que no me explico por qué no abrió de regular-, le pegó enorme jonrón para poner 5-6 el marcador con el cual finalizó el partido, ya que Rafael Viñales completó el ponche de Alfredo Despaigne, quien no pudo concretar su turno al bate al lesionarse en conteo de 2-2 frente al relevista Moisés Gómez.

Tras este fracaso, Cuba está obligada a vencer mañana al conjunto de Canadá, pues un segundo descalabro la sacaría del camino hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El abridor ante los norteños será el derecho tunero Carlos Juan Viera.

En el otro partido de esta jornada en horario de la tarde, República Dominicana se impuso 5-2 a Puerto Rico, por el grupo A. En horas de la noche se efectuarán los cotejos Estados Unidos-Nicaragua (A) y Canadá-Colombia (B).