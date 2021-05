Cuba con tres parajudocas en cierre de Grand Prix de Bakú

La Habana, 26 may (ACN) Los parajudocas cubanos Gerardo Rodríguez, Isao Cruz y Yordani Fernández debutarán hoy en la segunda y última jornada del Grand Prix de Bakú, Azerbaiyán, donde compiten 187 representantes de 38 países.

Según el sitio web www.ippon.org, Rodríguez, tercer lugar del ranking en los 81 kilogramos (kg) y con categoría B3-débil visual, enfrentará al ruso Ruslan Sabirov (B3), vigesimosegundo del listado, en busca del triunfo que le garantice el avance a cuartos de finales.

Cruz (décimo/100 kg/B2-débil visual profundo), bicampeón paralímpico, topará con el uzbeco Sharif Khalilov (noveno/B3), por pasar a octavos de finales.

Por su parte, el medallista de bronce en Río de Janeiro 2016, Fernández (decimotercero/B3), estará directo en cuartos de finales ante el turco Dursun. Hayran (B3), fuera de los 25 primeros del ranking.

Esta jornada promete buenas posibilidades de podio para los tres parajudocas de Cuba, luego del intento fallido este martes de José Manuel Romero (lugar 47/66 kg/B2-débil visual profundo), quien cayó en su debut.

Azerbaiyán (2-0-4) marcha al frente del torneo hasta el momento, seguida por Turquía, Argelia, Georgia y Rumania (1-0-0), las cinco naciones con al menos una presea de oro.

Por lo establecido por la Asociación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA por siglas en ingles), el certamen otorga plazas directas por el ranking en cada una de las divisiones por esta vía, de dos a tres parajudocas clasificados B1 (ciegos) y cinco o seis B2 y B3 (débiles visuales).

Los pupilos de Senén Ramos cumplieron una base de entrenamiento en la ciudad azerbaiyana, al igual que Sheyla Hernández (70 kg), bajo la dirección de Ivis Dueñas, quienes continúan la preparación para el Grand Prix de Warwick-Birmingham, el 19 y 20 de junio, con presencia también de los cuatro hombres.

Sheyla no compite en el Grand Prix de Bakú, ya que los organizadores solo permiten la inscripción de parajudocas con status confirmado o a revisar en su calificación por un panel médico-funcional internacional, algo que ella no posee por no tener incursiones foráneas.