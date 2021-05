Triplista cubana Povea quiere ser finalista en Juegos Olímpicos de Tokio

La Habana, 24 may (ACN) La triplista cubana Liadagmis Povea tiene entre sus metas ser finalista en los cercanos Juegos Olímpicos de Tokio, aunque no esconde que quiere luchar por objetivos más ambiciosos.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Povea dijo que en esa cita estival aspira primero a clasificar a la final del triple salto, es decir estar entre las 12 mejores, y ya después luchar por una medalla.

Sé que no será fácil, pero estoy entrenando fuerte para llegar en óptima forma deportiva y hacerlo lo mejor posible en ese fuerte evento, expresó la ganadora de la presea de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Ahora mismo me encuentro en la etapa de preparación competitiva, aunque lamentablemente no puedo participar en la primera parada de la Liga del Diamante por las complejidades de viajar a causa de la COVID-19, pero me siento lista para lo que venga, enfatizó.

Al respecto, dijo que estará presente en las confrontaciones nacionales aquí en Cuba, con muchos deseos de saltar y hacerlo bien.

Sobre su técnica en los saltos, señaló que ha perfeccionado el movimiento de los brazos, el ritmo y el tiempo; mientras la carrera de impulso sigue casi igual y solo le aumentó dos pasos.

Agregó que por el momento no tiene confirmada ninguna competencia internacional debido a la pandemia, por lo que deberá esperar al igual que sus compañeros.

Povea igualmente habló acerca de lo que significa para ella ser entrenada por el otrora destacado triplista Yoelbis Quesada, dueño del metal de bronce olímpico en Atlanta 1996 y campeón mundial en Atenas 1997.

A él lo veo como un gran ejemplo a seguir porque fue muy buen atleta, y como entrenador nos apoya mucho y nos transmite sus conocimientos, con él he aprendido bastante y trato siempre de nutrirme de su experiencia, aseguró.

En la presente temporada, la atleta de Cuba debutó en el extranjero con triunfo en la parada bajo techo con escenario en Karlsruhe, Alemania, donde clavó los pinchos hasta los 14.54 metros (m).

Después, concluyó en el tercer lugar del mitin de atletismo que acogió Madrid, España, al lograr marca de 14.02 m, registros alejados de su cota personal al aire libre (14.93 m), conseguida este fin de semana en el Estadio Panamericano, de La Habana.

Por sus resultados este 2021, Povea dominó su modalidad en el circuito invernal con 15 puntos, superando por desempate a la estadounidense Tori Franklin.