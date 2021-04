Béisbol: Pablo Civil y su equipo Cuba para Copa del Caribe

La Habana, 16 abril (ACN) En conferencia de prensa realizada hoy en el estadio Latinoamericano, la Comisión Nacional de Béisbol (CNB) anunció oficialmente el equipo que representará a Cuba en la III Copa del Caribe, programada del 8 al 15 de mayo en Willemstad, Curazao.

La nueva nota es que Armando Ferrer, mánager de los Cocodrilos de Matanzas, anunciado hace algún tiempo para conducir al grupo en la lid curazaleña, no será en definitiva el mentor.

Según se explicó, su lugar lo ocupará el tunero Pablo Alberto Civil, timonel de Los Leñadores en las últimas campañas, quien estará secundado por Alexis Garro (MTZ) y Jorge Hierrezuelo (LTU) como auxiliares de bateo, mientras que Ciro Silvino Licea (GRA) y Rodolfo Correa (LTU) fungirán como entrenadores de picheo.

La joven selección de 24 peloteros, en la cual se enrolaron algunos hombres de experiencia, está integrada por tres receptores, siete jugadores de cuadro, cuatro jardineros y 10 lanzadores, con representación de nueve de los 16 equipos de la Serie Nacional de Béisbol.

Los monarcas Alazanes de Granma y Mayabeque son los conjuntos con más atletas en el grupo, con cuatro cada uno, seguidos por Pinar del Rio, Cienfuegos y Matanzas, con tres; Santiago de Cuba, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus (2), mientras que Villa Clara tiene un hombre en la selección.

Leer más: Gracial conectó hoy su segundo jonrón en temporada beisbolera japonesa

Así, los receptores escogidos fueron Iván Prieto González (GRA), Andrys Pérez García (MTZ) y Osvaldo Vázquez Torres (CAV), junto a los jugadores de cuadro Guillermo García García (GRA), Daniel Pérez Pérez (CFG), Santiago Torres Baena (SCU), Luis Vicente Mateo Terry (CFG), Osvaldo Abreu Sánchez (GRA), Pavel Quesada Pedroso (CFG) y Juan Carlos Arencibia Echevarría (PRI).

Como jardineros aparecen Yasniel González Vega (MAY), Geisel Cepeda Lima (SSP), Yoelkis Guibert (SCU) y Denis Laza (MAY), y los lanzadores son Pablo Luis Guillén Díaz (VCL), Marlon Vega Travieso (MAY), César Luis García Rondón (GRA), Yankiel Mauris (SSP), Yander Guevara Morales (CAV), Naykel Cruz Zaldívar (MTZ), Frank Abel Álvarez Díaz (PRI), Renner Rivero Estrada (MTZ), Yadián Martínez (MAY) y Dariel Fernández Baz (PRI).