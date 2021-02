Hoy, Yera vs Insua en inicio del reprogramado play off beisbolero

La Habana, 12 feb (ACN) El interesante duelo entre el zurdo Yoenni Yera, principal carta de triunfo del monarca exponente Matanzas, y el derecho Yasmani Insua, que abrirá por Cienfuegos, iniciará las acciones del reprogramado play off de cuartos de final entre ambos conjuntos, en la LX Serie Nacional de Béisbol.

Los contagios de COVID-19 por los que atravesó el elenco de los Elefantes sureños, y el consiguiente confinamiento, provocó varias jornadas de retraso para que sus integrantes pudiesen acceder a unas escasas fechas de adiestramiento que, sin duda, les podrían pasar factura frente a unos Cocodrilos que han tenido mucho más tiempo de preparación.

Pero como en el béisbol no hay nada decidido hasta el out 27, y este inédito duelo en fase de postemporada cubana no será la excepción, hay que mencionar el triunfo del elenco de los paquidermos por 4-1 en la etapa clasificatoria.

Los mentores de ambos equipos dieron a conocer no solo el nombre de su lanzador abridor, sino también sus respectivas alineaciones y posiciones a la defensa.

Armando Ferrer, mánager de los saurios, alineará con Aníbal Medina (2b), Ariel Sánchez (lf), Jefferson Delgado (3b), Yadir Drake (rf), Yariel Duque (1b), Javier Camero (bd), Ariel Martínez (c), Erisbel Arruebarruena (ss) y Eduardo Blanco (cf).

Mientras, Ariel Álvarez, al frente de los Elefantes, podría convocar a César Prieto (2b), Luis Vicente Mateo (ss), Yusniel Ibáñez (rf), Pavel Quesada (3b), Juan Miguel Soriano (lf), Daniel Pérez (1b), Richel López (c), Bárbaro Rodríguez (bd) y Luis González (cf).

Los representativos de Granma y Pinar del Río ya avanzaron a semifinales. El otro pareo de cuartos de final favorece 1-0 a Santiago de Cuba contra Las Tunas, pero su reanudación debe demorar dados los casos de COVID-19 detectados en ambos conjuntos.