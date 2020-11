Vamos con mentalidad ganadora ante República Dominicana, afirma Jasiel Rivero

La Habana, 29 nov (ACN) Jasiel Rivero, uno de los referentes de la selección masculina cubana de baloncesto, afirmó que mañana jugarán con mentalidad ganadora ante República Dominicana, en el tercer partido del torneo clasificatorio con vistas a la Copa América de 2022.



Rivero, pieza clave en el club español Hereda San Pablo Burgos, actual monarca de la Liga de Campeones de Baloncesto en Europa, declaró a la ACN vía Facebook que aunque el choque será duro, van a salir a ganar y se entregarán por completo sobre la cancha.



Debemos salir con mente positiva de que se puede alcanzar un buen resultado y trabajaremos en equipo para conseguirlo, aseguró el destacado baloncestista, oriundo de La Habana.



Relacionado con los problemas que podría ocasionarles llevar tanto tiempo sin jugar juntos, señaló que no debe afectarles mucho porque hay varios jugadores (8) que se desempeñan en Ligas extranjeras de manera profesional y eso los ayuda a ser mejores para contribuir a la causa del conjunto nacional.



Asimismo, sobre su actual estado físico, expresó que se siente en muy buena forma deportiva y espera que se vea lo mejor de él en ese importante duelo contra los dominicanos.



La tierra de quisqueya acoge los desafíos del grupo C en la “burbuja” de Punta Cana, como parte de las medidas establecidas por la Federación Internacional de ese deporte para evitar los viajes a distintos escenarios debido a la COVID-19.



Para el encuentro de este lunes día 30 la convocatoria del equipo Cuba está liderada por Rivero y la integran, además, Pedro Roque, Osmel Olivas, Neisler Coutín, Lisván Valdés, Karel Guzmán, Yuniskel Molina, Raúl Abreu, Yoanki Mensía, Pedro Bombino, Freddy Marín y Joel Cubillas.



En la llave C, el elenco de la mayor de las Antillas aparece empatado con Canadá, Islas Vírgenes Norteamericanas y República Dominicana, todos con balance de una victoria y una derrota, según refleja el sitio oficial del torneo.



No obstante, los dirigidos por José “Pepe” Ramírez aparecen en el segundo lugar del apartado por mejor promedio de puntos a favor y en contra.

El pasado 21 de febrero, en el coliseo de la Ciudad Deportiva, de esta capital, la selección cubana debutó con revés en ese certamen al ser superado 80-64 por su similar de Islas Vírgenes Norteamericanas (IVN).



Tras sufrir ese revés, tres días después se desquitaron al vencer 91-64 como visitantes a los mismos oponentes de IVN.



En el caso de los quisqueyanos perdieron 72-89 en su debut contra Canadá y luego se desquitaron 88-84.