División de honores entre los Leopardos de Villa Clara y las Avispas de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, 1 nov (ACN) Con una victoria para cada equipo concluyó la subserie entre Santiago de Cuba y Villa Clara en el estadio Guillermón Moncada, de esta ciudad, resultado que ubica a las Avispas en la quinta posición con 22 ganados y 15 perdidos.



Era importante para el equipo vencer los dos juegos, pero el pitcheo no respondió en el primero y obtuvimos la derrota 16-8, declaró en conferencia de prensa Heriberto Rosales, mánager de las Avispas.



Hoy hubo más concentración en el terreno, con una excelente salida de Alberto Bisset, buen relevo de Yúnior Tur y la novena soltó los bates (11-2), victoria para mantenernos en la batalla por la clasificación, subrayó.



Ganó el encuentro de hoy el experimentado Alberto Bisset, y fue este su tercer triunfo en el torneo, con labor de siete entradas, con solo dos carreras permitidas, siete hits, regaló dos boletos, una base por bola intencional, y propinó un ponche.



Bisset dijo a la ACN que no había rendido bien en esta competencia (4 derrotas acumuladas) y pensó retirarse para no empañar sus resultados como lanzador, pero tuvo apoyo de la dirección técnica del equipo y sus compañeros para continuar.



Me esfuerzo más en la preparación y ya veo los logros, espero darle más sonrisas al conjunto y a la afición santiaguera para entrar entre los ocho, agregó.



Para los villaclareños fue una subserie favorable pues toparon con uno de los mejores equipos de la LX Serie, expresó el director técnico de Villa Clara, José Antonio García.



Los Leopardos estamos en un momento de renovación pues tenemos 23 atletas de la categoría sub 23, otros con dos o tres series nacionales y solo contamos con siete jugadores experimentados, explicó.



Dentro del equipo hay buenas relaciones entre experiencia y juventud y seguiremos luchando en el terreno por la victoria y por escalar en la tabla de posiciones, aseguró.



Santiago de Cuba volverá a jugar el próximo martes contra Cienfuegos (subserie de tres partidos) en el coloso de las Avenidas de las Américas.