De vuelta a la acción hoy el San Pablo Burgos y cubano Jasiel Rivero en básquet español

La Habana, 1 nov (ACN) Con una plantilla afectada por varias bajas a causa de la COVID-19, el club Hereda San Pablo Burgos y el cubano Jasiel Rivero volverán hoy a la acción en la Liga ACB de baloncesto en España, donde serán rivales del Fuenlabrada.



Los burgaleses, séptimos en la tabla de posiciones con balance de cuatro victorias y dos derrotas, recibirán en su cancha al Fuenlabrada (2-5), que se encuentra rezagado en el lugar 14 de un torneo que agrupa a 19 selecciones, según el sitio oficial de ese certamen.



Para los anfitriones ese duelo les exigirá mucho teniendo en cuenta que ahora mismo tienen confirmados a siete positivos con coronavirus SARS-CoV-2, de ellos seis jugadores y un integrante del cuerpo técnico.



A eso se une que apenas han podido entrenar a tope para un partido de esas características, por lo que como es lógico el elenco burgalés llegará bastante disminuido a ese choque.



Así lo ha confirmado este sábado en rueda de prensa el técnico del conjunto Joan Peñarroya, apesadumbrado porque la ACB no ha accedido a la petición de aplazamiento del partido solicitada por la directiva del Club Baloncesto Miraflores.



“Según se nos ha dicho la competición se rige por el reglamento de la Federación Internacional de Baloncesto y este señala que si hay seis jugadores del equipo en disposición de jugar, no puede aplazarse el encuentro. Este es el motivo que se nos argumenta para obligarnos a jugar”, aseguró el entrenador catalán en declaraciones publicadas en el sitio web del equipo.



Agregó que serán por tanto ocho jugadores de la primera plantilla (dos de ellos de forma testimonial) y tres del equipo filial los que se enfrentarán este domingo al Fuenlabrada, pero lo harán habiendo hecho solamente una sesión de entrenamiento en grupo y sin haber podido preparar como se debe un partido oficial de competición, concluyó indignado Peñarroya.



En su presentación más reciente, el Hereda San Pablo Burgos cayó por segunda vez en esa lid el pasado 17 de octubre, al ser superado en tiempo extra por el elenco de Andorra con marcador de 87-82, en un duelo en el que el cubano Rivero aportó 13 puntos y capturó seis rebotes.



En ese torneo ocupa la cima el Real Madrid con siete victorias sin reveses, seguido por el CB Canarias (6-0), como los únicos dos conjuntos que todavía no han perdido en esa justa.