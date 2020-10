Tiro deportivo en Cuba, muy afectado por el bloqueo de Estados Unidos

La Habana, 30 oct (ACN) Por muchos años el tiro deportivo en Cuba se ha visto muy afectado por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, debido a la imposibilidad de adquirir municiones y armamentos de procedencia estadounidense.



Meinardo Torres, entrenador del equipo nacional en la prueba masculina de tiro rápido a 25 metros, declaró a la Agencia Cubana de Noticias vía telefónica que, en reiteradas ocasiones, esa política hostil impide igualmente el acceso a tecnologías de gran importancia para la preparación.



Al respecto, mencionó los blancos electrónicos que son muy costosos, pero se podrían comprar a mejores precios si fuera posible adquirirlos en territorio norteamericano, precisó.



También se refirió a la difícil situación que tienen con las balas, indispensables para desarrollar entrenamientos rigurosos y acordes a las exigencias de tiradores de nivel mundial, como sus pupilos Leuris Pupo, campeón olímpico de Londres 2012, y Jorge Félix Álvarez, monarca de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



Ellos -dijo- necesitarían utilizar tres o cuatro cajas de municiones diarias para completar una buena preparación, pero no pueden hacerlo, y en gran medida se debe al injusto bloqueo de EE.UU., afirmó el experimentado entrenador.



Por ejemplo, en referencia a los precios, señaló que una caja de balas en Estados Unidos costaría aproximadamente ocho dólares, importe que se duplicaría o triplicaría si se le compra a un país de Europa o Asia, a causa de la lejanía y la transportación, explicó.



Expresó que otra limitante es la imposibilidad de topar con tiradores estadounidenses, que tienen varios exponentes de mucha calidad, a lo que se une la negativa a que los cubanos realicen bases de entrenamiento en ese país, aseveró Torres.



Y agregó: es cierto que en Cuba no contamos con los recursos necesarios para comprar todo lo que nos hace falta, pero estoy convencido que sin el bloqueo mejoraría bastante el panorama en el tiro deportivo y en el deporte en sentido general, acotó.



No obstante, aseguró que pese a los obstáculos seguirán buscando alternativas y contando con el apoyo de amigos en distintas partes del mundo para sacar adelante la preparación, ahora enfocada rumbo a la cita estival de Tokio, Japón, el próximo año.



En el caso del bloqueo y las muchas afectaciones que provoca al sistema deportivo cubano, Gisleydi Sosa, directora de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), afirmó recientemente a la publicación de ese organismo JIT que cada año el impacto resulta más notable.



En tal sentido recordó que en 2017 el costo se estimó en más de 645 mil dólares, pero ya en 2018 el monto ascendió a más de 4 millones 690 mil dólares, y que en el más reciente análisis (2019) se acercó a los 10 millones.



Ya en cifras generales, el cerco que EE.UU. impone a Cuba ha causado pérdidas de más de cinco mil 500 millones de dólares en el último año, periodo marcado por el recrudecimiento de esa política hostil en medio de una compleja crisis sanitaria provocada por la COVID-19.



Así lo dio a conocer el pasado 22 de octubre el ministro de Relaciones Exteriores de la Isla, Bruno Rodríguez Parrilla, en la presentación en conferencia de prensa del informe de Cuba sobre el impacto ocasionado en el último año por el asedio estadounidense, implementado oficialmente hace casi seis décadas.