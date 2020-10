Cocodrilos les dan escoba a Avispas y lideran béisbol cubano

La Habana, 29 oct (ACN) Matanzas le aplicó hoy la escoba a Santiago de Cuba con triunfo de 7-4 en el estadio Victoria de Girón, para ampliar su ventaja en la cima de la tabla de posiciones en la LX Serie Nacional de Béisbol, que dejó caer las cortinas de las decimocuartas subseries.

Los Cocodrilos, que signaron su segunda barrida consecutiva y el quinto triunfo sucesivo, se apoyaron en los maderos de los jardineros William Luis y Ariel Sánchez, quienes tuvieron similar saldo de 3-2, con un jonrón y dos carreras impulsadas.

Noelvis Entenza fue el ganador, a pesar de permitir ocho jits en 6.0 entradas en las que concedió cinco boletos; pero otorgó cuatro ponches y las Avispas se mostraron improductivas, ya que dejaron a 11 corredores en circulación. Armando Dueñas se apuntó su primer salvado y Carlos Font archivó la primera derrota.

Ahora los yumurinos, monarcas exponentes, presentan balance de 24-11 y se separan dos juegos de sus más cercanos perseguidores: Granma (22-13) y el subcampeón nacional Camagüey (21-12).

Los Alazanes granmenses vencieron 10-7 a Cienfuegos, con el séptimo triunfo del torneo para Lázaro Blanco, quien se quedó solo en ese liderazgo.

Blanco diseminó siete jits en cinco innings en los que no permitió carrera. Pero los relevistas no lo hicieron bien y le complicaron bastante el triunfo; solo que los Elefantes, capaces de conectar 16 jits y recibir cuatro boletos, no supieron producir en el momento oportuno, y dejaron a 13 hombres sobre las almohadillas.

El intermedista Luis Jiménez destacó al bate por los ganadores al pegar de 4-2, incluido un doblete y una fletada hacia el plato. Por los derrotados, César Prieto se fue de 6-4.

Y en el Latino, los Leones les ganaron 2-1 la subserie a los Toros de la Llanura al concretar hoy un triunfo de 7-3 con el binomio Elder Nodal-Eddy Abel García sobre el box.

Nodal ganó su primer juego al lanzar 5.1 innings al compás de cinco jits y un quinteto de bases por bolas, mientras Eddy Abel rescató por primera ocasión al tirar 3.2 con tres jits y dos pasaportes. Pero a los Toros les falló su bateo y se les quedaron 12 corredores en posición anotadora.

Jorge Alomá fue el mejor al bate por la tropa Azul capitalina, pues pegó de 4-3 con par de dobles y una impulsada; perdió Lisander Hernández.

En el orden individual, la nota más destacada de la fecha fue el juego de no hit, no run que lanzó el derecho avileño Arnaldo Rodríguez ante Pinar del Río, en el triunfo por 2-0.

Rodríguez les tiene la medida hecha a los vueltabajeros. Hace dos años estuvo bien cerca de propinarles un juego de cero jit, cero carrera; pero a falta de un out para finalizar el partido, permitió un imparable.

En los restantes resultados de este jueves, Villa Clara venció a Holguín (nocaut de 11-1), Mayabeque a Guantánamo (7-2) y Sancti Spíritus a Artemisa (11-2). No se efectuó el juego Isla de la Juventud-Las Tunas.