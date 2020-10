Duelo de batazos, pero barrida de las Avispas a los Tigres

Santiago de Cuba, 11 oct (ACN) Duelo de batazos protagonizaron los conjuntos de Santiago de Cuba y Ciego de Ávila gracias al inestable picheo de ambos equipos, pero las Avispas dominaron más al barrer a los Tigres (2-0), con marcador hoy de 16-11.



Heriberto Rosales, manager de los indómitos, declaró en conferencia de prensa el cumplimento del objetivo con dos victorias a favor ante un rival tan ofensivo como Ciego de Ávila, con un segundo tope complicado para el pitcheo santiaguero pues no pudo minimizar el bateo contrario.



Sobre el cambio del estelar Danny Betancourt a relevista expresó el imperativo de buscar soluciones ante las debilidades en esta área, contamos con él para que apoye con su experiencia y se prepare mejor para volver a asumir su rol.



Ante la inclusión de Pedro Portuondo y Luis Ángel Fonseca en el staff de abridores comentó su permanencia en esta especialidad y la incorporación el próximo martes de Uber Luis Mejías para completar el quinteto, entonces Pedro Agüero y Betancourt pasarán a apoyar el bullpen.



Resaltó Santiago Torres (6-2), jugador más destacado del encuentro.



Yoelkis Charles, director técnico de Ciego de Ávila, valoró la subserie como adversa para los Tigres al no jugar de la mejor manera, aunque salimos a darlo todo, pero no acabamos de conjugar la defensa, el pitcheo a la altura del nivel ofensivo.



Conectaron las Avispas 18 hits, de ellos jonrones de Adriel Labrada (2-1) con una anotación y dos carreras empujadas y Marcos Fonseca (5-2), tres impulsadas y dos anotaciones, mientras que los Tigres dieron 10 hits.



Pedro Portuondo abrió un poco descontrolado pues en dos inning cedió cuatro bases por bolas, permitió cinco hits, cuatro carreras, ponchó a dos jugadores y dio un wildpitch.





Una vez más, los relevistas demostraron que el pitcheo es el talón de Aquiles de equipo rojiblanco al no poder controlar a la novena avileña.



Virgilio Moroso dio tres boletos, tres deadball y le anotaron tres carreras, siguió José Luis Gutiérrez con un boleto, luego Dany Betancourt admitió cuatro imparables, cuatro carreras, regaló un boleto y propino dos ponches.



Inmediatamente, Yoandri Montero salió al rescate, pero se complicó al consentir un hit, y la dirección técnica tuvo la necesidad de sacar a la lomita al apagafuego Yunior Tur con trabajo monticular de un boleto y dos ponches, anotándose el serpentinero cuatro juegos salvados.



De igual modo sufrieron los visitadores al explotar en la primera entrada el abridor Yander Guevara con siete corridas remolcadas, seis inatrapables, dio una base por bola y una intencional, además de un wilpich para llevarse así la derrota.



Tres relevos no frenaron a la novena la santiaguera al conceder en total 12 hits, nueve carreras, ofrecer dos almohadillas, un deadball y solo dos ponches.



La próxima subserie será el martes frente a los Gallos de Sancti Spíritus a las 14 horas en el estadio Guillermon Moncada.