La base ha sido llevar a los lanzadores a donde yo quiero, dice Jorge Alomá

La Habana, 2 oct (ACN) El equipo Industriales amaneció hoy solo en la cima de la tabla de posiciones de la LX Serie Nacional, con cota de 11 victorias y cuatro derrotas, y el principal baluarte ofensivo ha sido el jugador de cuadro Jorge Enrique Alomá, de 31 años y desempeñándose en su octava temporada.

En lo principal que he trabajado desde el inicio de la serie ha sido en la selección de los lanzamientos, preparado y bien concentrado en batear bolas cómodas y buscando llevar al pícher rival a donde yo quiero, sin caerles detrás a sus envíos, comentó Alomá en exclusiva con la ACN tras la barrida de los Tigres avileños por los Leones en el estadio Latinoamericano.

Mañana se iniciarán las séptimas subseries y Alomá lo hará con un excelente promedio de 393, pues ha pegado 22 jits en 56 comparecencias oficiales al cajón. Su productividad es de tres jonrones, trío de dobletes y 18 carreras impulsadas.

En el tiempo que estuvimos aislados en las casas por el tema de la COVID-19, realicé algunas cosas físicas; pero fundamentalmente trabajé la parte técnica: Llevaba muchos años seguidos jugando a la pelota con equipos provinciales y como refuerzo en play off, y preferí descansar, acotó.

Además, refirió que cuando se incorporó a los entrenamientos con el equipo el 1º de agosto, llegó un poco pasado de peso, por lo que debió trabajar muy duro para poder asimilar su peso ideal y así poder mejorar con la velocidad en el corrido de las bases. Igualmente, reconoce el apoyo que le ha brindado con el bateo el entrenador Alexander Mayeta.

Siempre he tenido buenos contactos y sí trabajé bastante con las pesas y sobre todo con la concentración cuando me paro en el home. Con la fuerza y la disciplina que llevo, creo que voy a lograr un buen resultado, aseveró Alomá.

Utilizado como segundo o tercer bate en la alineación, explicó a la ACN que siente mucha alegría por estar en el primer lugar del torneo y por aplicarle la barrida a Ciego de Ávila, fundamentalmente por la remontada que dieron en el juego que habían sellado en la jornada anterior y que perdían 2-4 en el séptimo inning cuando llegó la lluvia.

Desde que nos fuimos del terreno, sabíamos que dos carreras no era ventaja y salimos a pelear. Yo pude pegar dos jonrones y remolcar seis carreras para apoyar a mi equipo; sin menospreciar a nadie porque hay muy buenos conjuntos, creo que sí tenemos plantilla para estar los ocho primeros, explicó.

Yo tengo un gran compromiso con la afición de la capital. El año pasado, venía de ser el MVP de la Serie 58 cuando gané el título nacional como refuerzo de Las Tunas; y al llegar aquí, las cosas no me salieron. Pero este año el mentor Carmona me dio la posibilidad y sé que puedo ayudar con el bateo largo y empujando carreras, sentenció Alomá.