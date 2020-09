Frank Abel Álvarez, la velocidad como arma principal ante Camagüey

Pinar del Río, 26 sep (ACN) Con lanzamientos sostenidos de 92 millas por hora- y algunos envíos de 94- el pinareño Frank Abel Álvarez Díaz contuvo al elenco de Camagüey en el primer desafío entre ambos efectuado en el estadio Capitán San Luis, como parte de la actual Serie Nacional de Béisbol.

Desde que empezó la serie y vi los partidos de Camagüey supe que debía basarme en la velocidad, buscando los comandos de pitcheo, por dentro, por fuera y los sliders en zona mala, aseveró a la ACN el jovencito de 21 años quien se adjudicó la victoria de hoy.

Me preparo con muchos deseos, todas las salidas no son buenas y el camino nunca va a ser fácil; pero hay que “guapear” y salir adelante, no perder nunca la fuerza y el ímpetu, precisó una vez concluido el duelo en el cual los Vegueros propinaron la primera lechada de esta temporada a los Toros de la Llanura.

En su tercera campaña beisbolera Frank Abel sabe que el control constituye un elemento imprescindible en sus presentaciones, de ahí el énfasis durante la preparación junto a los entrenadores en la mecánica y en los ejercicios de equilibro y fortalecimiento.

Con solo un hit permitido, dos ponches e igual cantidad de boletos en cinco entradas y un tercio, el vueltabajero se mostró gigante en el box y ya ostenta balance de una sonrisa y un descalabro.

Nuestros entrenadores nos han dado toda la confianza para que vayamos al terreno relajados y hacer lo que sabemos- acotó-. El mentor y su cuerpo de dirección siempre nos han inculcado la necesidad de ser guerreros y salir a darlo todo.

Ayudar al equipo en lo que haga falta, en el rol que sea y como sea, apuntó como principal premisa en el LX evento cubano de las bolas y los strikes.

De modo que aunque se sienta cómodo en calidad de relevista, ha realizado un adiestramiento sostenido y está concentrado en aportar al conjunto pativerde como abridor.

Pinar del Río se impuso este sábado ante su similar de Camagüey con pizarra de tres carreras por cero, en partido en el que el lanzador Frank Madan (1-1) cargó con el revés y el local Reilandy González se anotó su segundo salvamento.