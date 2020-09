Las Avispas afilaron el aguijón contra los Vegueros (+Fotos)

Santiago de Cuba, 19 sep (ACN) Continuó este sábado la racha de victorias para el equipo de Santiago de Cuba al vencer a Pinar del Rio nueve carreras por tres en el estadio Guillermon Moncada de esta ciudad, para con ello situarse al frente de la table de posiciones de esta recien iniciada LX Serie Nacional de Béisbol.



Edilse Silva, el experimentado primera base de las Avispas, dijo presente en este escenario, no solo al conectar su primer jonrón de la lid, sino también por su tarde perfecta de 3-3, con trío de impulsadas y dos anotadas.



Al respecto el nativo del Refugio, en el poblado santiaguero Siboney, comentó a la ACN su satisfacción con los resultados del partido, sobre todo porque muestra la evolución ofensiva del conjunto, así como su progreso personal, además que ratifica los objetivos de este equipo para estar entre los primeros de la competición.



No empecé el campeonato como esperaba, pues faltaba el bateo de largo metraje, pero llegó hoy en el momento oportuno para desempatar el juego, expresó este guerrero de 18 campañas, con 39 años ya pero que suma mucho aliento juvenil a su historial no solo entre las Avispas, sino también con equipos de otras provincias, como los Cachorros de Holguín, o con aquellos que lo han seleccionado como refuerzo para disputar las fases finales de varias Series.



La ofensiva santiaguera se lució en la "tierra caliente" al conectar 14 hits, mientras que los Vegueros nueve, así como cero error defensivo contra uno de los pinareños.





Rey Issac, entrenador ofensivo, comentó que han trabajado sobre la base de resolver las deficiencias del torneo anterior, fundamentalmente el bateo oportuno cuando hay corredores en posición anotadora.



Estos choques ganados (tres seguidos, dos de ellos frente Industriales) fueron fruto de la conjugación del pitcheo, ofensiva y defensa, esta última con buen comportamiento, dijo.



Una de las tareas que nos propusimos para este campeonato era llevar los tres renglones al mismo nivel, subrayó.



Siempre les pedimos a los abridores que aguanten hasta el sexto capítulo, ya que el bateo de la novena santiaguera llega casi siempre a partir de estos innings, agregó.



Obtuvo el pitcher Carlos Font su primera victoria en la actual temporada beisbolera tras labor de seis entradas y un tercio, donde permitió tres carreras limpias, seis imparables, ponchó a cuatro jugadores y regaló cuatro boletos.



La derrota para Bladimir Baños, valorado entre los mejores lanzadores del país, quien acumula una victoria y un revés.



Por Pinar del Río sobresalieron los cuadrangulares del jardinero derecho del Lázaro Emilio Blanco y Pedro Luis Dueñas, segunda base.



Mañana se volverán a encontrar en el terreno las Avispas y los Vegueros a las 14 horas en el Guillermón Moncada.