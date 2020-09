Manduley, bujía inspiradora de los Cachorros

Holguín, 12 sep (ACN) El estadio mayor general Calixto García Iñiguez, volvió este sábado a ver en acción tras cinco años de ausencia en la apertura del béisbol nacional a su estelar torpedero Yordan Manduley, uno de los inspiradores en el triunfo de su equipo ante Pinar del Río en el inicio de la edición 60 de la serie nacional de la pelota cubana.

He vuelto a los comienzos junto a mis Cachorros, y lo hago con amor y entrega como aquella primera serie hace 16 años atrás, reiteró el destacado pelotero a la ACN, quien este 12 de septiembre fue como en otros encuentros, bujía inspiradora de su conjunto holguineros.

Siempre he deseado abrir cada serie acompañando a mi selección, pero los tiempos de contratos autorizados por el INDER de jugar en la liga canadiense de béisbol Can-Cam me lo ha limitado y ahora ante las limitaciones debido a la COVID-19 he vuelto a estos inicios para darlo todo en el terreno con vistas a quedar en los primeros ocho lugares de la presente serie en su fase clasificatoria.

La jornada de apertura del clásico nacional en su edición 60 dejó en esas motivaciones de Manduley, una primera ventana abierta hacia ese largo camino cuando el propio Manduley anotó precisamente la primera carrera de los Cachorros con dos imparables ante los vegueros piñaneros.

Siempre se extrañan a los compañeros del equipo cuando uno se aleja por varias series, pero el reencuentro cuando se hace por motivaciones y las añoranzas de los triunfos, es factible de lograr las metas propuestas como las que nos hemos trazados todos, significó al exponer las potencialidades del conjunto en sus aspiraciones de transitar por el camino hacia la clasificación en la presente serie beisbolera.

El juego entre cachorros y vegueros transitó como se habia anunciado por la Comisión Nacional de Béisbol, sin presencia de público en las gradas, con dinamismo, disciplina y el cumplimiento de las medidas higiénicas-sanitarias para evitar la extensión de la COVID-19, donde solo se escuchaba por la amplificación local los bateadores de turno y la marcha del partido a través de los comentarios del sistema radial desde la cabina del "Calixto García", alistado en todas sus áreas para la actual serie beisbolera.

Finamente, Holguín concluyó el partido con victoria de siete carreras por una con triunfo para el lanzador Carlos Alberto Santiesteban, al acumular 11 imparables, incluido un vuela cerca del cuarto bate Jorge Luis Peña ante el lanzador pinareño Frank Medina.