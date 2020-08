Lorenzo Mambrini volverá a dirigir a Los Diablos Rojos

Santiago de Cuba, 31 ago (ACN) Lorenzo Mambrini, quien alzo el título de Campeón Nacional con los Diablos Rojos en 2017 volverá a dirigir para la próxima temporada al elenco santiaguero

Sobre el regreso a la lid expresó que fue un llamado de la Dirección Provincial de Deportes y las máximas autoridades de la provincia que siempre lo apoyaron y confiaron en él.

Para la próxima temporada, enfatizó que utilizará la misma estrategia: disciplina en la cancha y mentalidad ganadora, la cual llevo al triunfo al conjunto santiaguero.

Respecto a Cuba en el fútbol internacional, señaló que en los últimos cuatros años descendió 40 posiciones en el Ranking FIFA y significó que es consecuencia de que la directiva no le traza un objetivo al entrenador, pues llevan a veces ocho derrotas seguidas y no se cambia, fenómeno que no sucede en otros países.

Mejoró la oncena santiaguera en cuatro años sus resultados, pero en la última temporada no lo hizo bien y clasificó en el partido final contra Guantánamo, y en la clausura estaba en cuarto lugar y habían empatado 5 juegos de ocho.

Hizo historia Mambrini en el futbol cubano, pues Santiago de Cuba obtuvo por primera vez el título de la lid en la edición 102 y sin perder un partido. En su segundo año al mando obtuvo los frutos de su constante trabajo desde 2015, cuando se inició como asesor del equipo y contribuyó a que ascendiera a la primera división.

Entre 2016 y 2017 ganó 32 partidos de forma consecutiva, resultado que constituye un récord, y convirtió al elenco indómito en el sexto equipo a nivel mundial en alcanzarlo.

Tras el triunfo con el conjunto santiaguero, fue el manager del once de la capital cubana que ganó La Liga Nacional de Ascenso, para trepar otra vez a la primera división y estuvo como director técnico asistente en la selección nacional.

Con Ciego de Ávila, provincia que ocupaba el onceno lugar, se volvió a coronar como invicto del más universal de los deportes en la Liga Nacional.

Mambrini regresa a Santiago de Cuba por su sentido de pertenencia con el deporte cubano y mantiene su sueño de llegar a ser el entrenador de la selección cubana de futbol.