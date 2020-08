Gran desafío para ciclista Arlenis Sierra en el retorno a las rutas europeas

La Habana, 29 ago (ACN) La ciclista cubana Arlenis Sierra, capitana del club kazajo italiano Astana Women's Team, abandonó hoy La Course By Le Tour de France, y no finalizó una carrera de 94 kilómetros, en la que participaron muchas de las mejores ruteras del mundo.

Sierra fue una de las 75 pedalistas que se quedaron sin completaron el trayecto y término ubicada en el lugar 181, entre las 226 competidoras, según la web oficial del evento.

La británica Elizabeth Deignan ganó con tiempo de 2:22:51 horas, en un sprint final reñido con la múltiple campeona olímpica y mundial Marianne Vos y Demi Vollering, ambas holandesas.

Deignan obtuvo 400 puntos, en tanto, Vos y Vollering 320 y 260, respectivamente, según la tabla de resultados de la Unión Ciclística Internacional.

Los premios de montaña fueron dominados por la luxemburguesa Christine Majerus, (el del kilómetro ocho del recorrido) y la holandesa Annemiek Van Vleuten (a los 56,5 kilómetros).

Sierra, manzanillera de 27 años, culminó en el lugar 47 el pasado día 18 en el Giro dell'Emilia BPER Banca Internazionale Donne Elite en Italia, en su reincorporación a las lides internacionales, luego de más de seis meses sin concursar por las afectaciones derivadas de la pandemia de COVID-19.

La cubana fue subcampeona el primero de febrero último en la Cadel Evans Ocean Road Race en Australia, donde alcanzó 320 puntos, además, está hoy en el lugar nueve en el escalafón mundial, luego de un ligero descenso.