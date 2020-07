Dragones de Chunichi promueven a catcher cubano Ariel Martínez

La Habana, 2 jul (ACN) Los Dragones de Chunichi de la liga profesional japonesa de béisbol anunciaron este miércoles que han promovido a su plantilla de 70 jugadores al catcher cubano Ariel Martínez.



El joven matancero había estado viendo acción en el programa de desarrollo de jugadores de la organización durante los últimos tres años.

(Martínez) está bateando muy bien y ha mejorado su juego en todos los aspectos, incluso en su comunicación con los lanzadores japoneses, así que quiero que tenga un rol más activo en nuestro primer equipo”, explicó el manager del club, Tsuyoshi Yoda.

“Estoy muy contento de recibir esta oportunidad. He estado trabajando en esta organización por tres años y ahora he alcanzado mi primera meta, comentó Martínez.

Ahora quiero imitar lo que han hecho los cubanos más veteranos del equipo y contribuir a la victoria”, declaró el jugador.



No existe una fecha fija para que el antillano haga su debut con el primer conjunto de la organización, pero ahora que ha sido promovido al roster de 70 podrá hacerlo en cualquier momento.